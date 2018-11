Anzeige

Mit Engelchen und Weihnachtsmarkt zum Fest grüßen? Das kann jeder. Mit der Eßlinger Zeitung entstehen einzigartige Weihnachtsgrußbilder. Mit einem originellen Foto Weihnachtsgrüße verschicken – das bietet die gemeinsame Weihnachtsfotoaktion der Eßlinger Zeitung und der Stadtwerke Esslingen.

Und so machen Sie mit: Schicken Sie uns Ihr Wunschfoto bis spätestens 18. Dezember 2014 per Mail an online.redaktion(at)ez-online.de. Dieses Bild setzt die Redaktion in die hier abgebildete witzige, weihnachtliche Szenerie. Zusätzlich zum Foto können Sie einen kurzen Text ( maximal 150 Zeichen inklusive Leerzeichen) schreiben.

Ab dem 1. Dezember werden Ihre Bilder mit Ihren persönlichen Grußbotschaften als Bildunterschrift in einer Fotogalerie auf esslinger-zeitung.de online gestellt. Alle weiteren Bilder, die eingesendet werden, stellen wir jeweils am nächsten Tag online. Laden Sie Ihr Bild mit Ihrer Grußbotschaft aus unserer Bildergalerie herunter, und verschicken es per E-Mail an Freunde oder posten es auf Facebook. Machen Sie mit und gewinnen Sie: Unter allen Teilnehmern verlost das Team der Online-Redaktion insgesamt 10 Tageskarten für das Merkel‘sche Schwimmbad in Esslingen.