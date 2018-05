Anzeige

Das Gründungsmitglied und langjährige Vorstandsmitglied im Förderverein Altenzentrum Berkheim, Berta Kauer, feierte kürzlich ihren 90. Geburtstag. Ihr hohes Alter hindert sie nicht, sich auch heute noch im Pflegeheim Berkheim ehrenamtlich einzubringen. So betreut sie regelmäßig die 98-jährige Bewohnerin Traute Bomsky und leitet jeden Montag eine Spielgruppe. Berta Kauer, nach eigener Einschätzung „immer schon sportlich gewesen“, wirkt einmal in der Woche in der Gymnastikgruppe aktiv mit. Bei ihrem Gratulationsbesuch erlebten Richard Kramartschik und Marianne Ehrmann eine vitale und aufgeschlossene Jubilarin, die an den lang andauernden Einsatz für ein Altenpflegeheim in Berkheim erinnerte. „Drei Dinge waren und sind besonders wichtig, nämlich die freundliche Aufnahme des Heims durch die Berkheimer Bevölkerung, die hervorragende Begleitung durch unseren Förderverein und der zusätzliche Einsatz der vielen, vielen Ehrenamtlichen im Heim.“