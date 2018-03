Anzeige

Stuttgart (sto/eh) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich überraschend in den Streit über Stuttgart 21 eingeschaltet. In ihrer Haushaltsrede vor dem Bundestag verteidigte sie gestern das Projekt. „Die Grünen sind immer für die Stärkung der Schiene. Und wenn's dann mal um einen neuen Bahnhof geht, sind sie natürlich dagegen.“ Auch die SPD habe Stuttgart 21 jahrelang unterstützt. „Und jetzt, wo man ein bisschen dafür kämpfen muss, da fangen sie an, dagegen zu sein.“ Einen Volksentscheid lehnte sie ab. Die Land­tagswahl werde „genau die Befragung der Bürger über die Zukunft Baden-Württembergs, über Stuttgart 21 und viele andere Projekte mehr“. Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (CDU) kün­digte unterdessen an, sich den Kritikern bei deren 45. Montagsdemonstration am 27. September stellen zu wollen. Die Bahn teilte mit, der abge­speckte Notfahrplan für die S-Bahn, der wegen eines Fehlers bei Bauarbeiten für Stuttgart 21 im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes not­wendig geworden war, gelte bis Anfang 2011. Seiten 5, 6 und 7