Tragisches Unglück: Eine junge Familie in Mettingen ist im Feburar an einer CO-Vergiftung im eigen Haus gestorben.

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Esslinger Straße im Esslinger Stadtteil Hegensberg steht im Juni in Flammen.

Juni: 240 Feuerwehreinsätze in Kirchheim und Hochdorf halten die Helfer in Atem.

Ein sieben Meter hoher und etwa 40 Meter langer Schwertransport hat sich im September in der Karlstraße in Plochingen festgefahren.

Im November ist ein Feuer in einem Wohnhaus in Esslingen-Zell ausgebrochen. Ein Bewohner starb.

Streit in der Adventszeit: Zwillingsschwestern in Kirchheim geraten in einen lautstarken Disput um das richtige Backrezept für Weihnachtsplätzle. Die Polizei gereift ein.

In Kirchheim greift ein Mann im Oktober mehrere junge Frauen an. Der Verdächtige packte seine Opfer an den Haaren. Viele Frauen in der Stadt sind sehr verunsichert.