(adi) - Vielen ist Franz Hohler als Kabarettist schon lange ein Begriff, doch der wortgewandte Schweizer ist auch ein angesehener Autor, der sich seit gut vier Jahrzehnten immer wieder als Meister der kurzen Erzählung erweist. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen - der kürzeste seiner literarischen Texte würde bequem auf eine Briefmarke passen: „Es war einmal ein Zwerg, der war 1,89 m gross.“ Unter dem Titel „Der Autostopper“ (Luchterhand-Literaturverlag, 19.99 Euro) sind nun zum ersten Mal sämtliche kurzen Erzählungen von Franz Hohler in einem Band vereint. Sie laden ein zu einem Streifzug durch das mehr als 40-jährige literarische Schaffen eines Autors, der seinen Lesern neben interessanten Gedanken vor allem eines bietet: Lesevergnügen.

„Der Autostopper“ zeigt, was nicht nur die Schweizer an diesem Autor und Kabarettisten so lieben: Es ist seine nimmermüde Lust am Anarchischen, am Abgründigen und Widerständigen genau wie Hohlers Freude am Fantasievollen und Bunten. Da rumort es manchmal mächtig, denn hinter dem schönen Schein können dunkle Kräfte toben, die in Hohlers Texten irgendwann ans Licht kommen. Man spürt sofort, dass da ein Autor die Feder geführt hat, der Realität und Fantasie aufs einfallsreichste zu vermengen vermag - und der vor allem ein ganz großes Herz hat. Beatrice von Matt, Kritikerin und langjährige Literaturredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung, hat das Werk von Franz Hohler schreibend begleitet. Für seinen Band „Der Autostopper“ hat sie ein informatives und höchst lesenswertes Nachwort verfasst.

