Von Harald Flö ß er





Lechner, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitskreises Filder (KAF), ist überzeugt von der im Frühjahr gestarteten Initiative. Sie greift die alte Idee eines Filderparks wieder auf. Dass dieses Vorhaben nie Realität wurde, liegt laut Lechner vor allem in der mangelhaften Kommunikation. Diesmal soll mit Hilfe des Kommunikationsbüros Jung bei allen Beteiligten von Anfang an hohe Akzeptanz erreicht werden. Voll hinter diesem gemeindeübergreifenden planerischen Ansatz steht Denkendorfs Bürgermeister Peter Jahn. „Das ist eine große Chance für die Filder, weil es um eine qualitätvolle Entwicklung geht“, sagt er. Durch immer neue Großprojekte sei die Kulturlandschaft in der Vergangenheit immer mehr reduziert worden. Die bestehenden Freiräume würden zunehmend als Restflächen wahrgenommen. Das wolle man mit dem Rahmenplan und kreativen Ansätzen ändern. „Das ist auch eine Marketingaufgabe“, sagt Jahn. Man müsse deutlich machen, wie wertvoll diese Flächen sind. Zusammen mit den Büros Senner und Jung soll der Rahmenplan im Dialog mit den Grundstückseigentümern entwickelt werden. Vor allem die Landwirte erachtet er als wichtige Partner. Seine Gemeinde sieht Jahn als Vorreiter für diese Ideen. Dort hat man einen solchen Grundlagenplan bereits 2008 erstellen lassen. Eines der daraus entstandenen Projekte ist ein Aussichtspunkt auf einem Lärmschutzwall. Damit will man den Besuchern die attraktive Filderlandschaft vor Augen führen. Zweites örtliches Vorhaben ist die bessere Vernetzung der Radwege.

Neuhausen will ans Schienennetz

Jahn ist überzeugt: Gerade auf den Fildern gibt es viele Probleme, die die Gemeinden nicht alleine schultern können. Vor allem seiner Initiative ist es zu verdanken, dass schon vor Jahren in Kooperation mit dem Land und dem Flughafen ein Lärmminderungsplan umgesetzt wurde. Jahn steht auch an der Spitze des Zweckverbands Hochwasserschutz Körsch, den die Kommunen Denkendorf, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern und Stuttgart 2008 gegründet haben.

In Neuhausen geht man in Sachen Hochwasserschutz eigene Wege. Mit einem anderen Vorhaben stößt die 11 000-Einwohner-Gemeinde auf Solidarität der Nachbarn: dem Anschluss an das regionale Schienennetz. Ein standardisiertes Verfahren zur Kosten-Nutzen-Analyse hat bereits den Beweis erbracht, dass die Strecke, egal ob letztlich die S-Bahn oder die Stadtbahn kommt, wirtschaftlich betrieben werden könnte. Bürgermeister Ingo Hacker klammert sich an eine Zusage von Karin Roth (SPD), der ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Sie hatte im vergangenen Jahr verkündet, der Bund werde das Projekt mit 87 Millionen Euro unterstützen.

Die Grünen im Esslinger Kreistag und auf den Fildern haben erst vor kurzem eine Initiative gestartet, um die Verlängerung der S-Bahn bis nach Neuhausen zu forcieren. Bei Landrat Heinz Eininger rannten sie damit offene Türen ein. Doch im Gegensatz zu den Grünen hält der Kreischef die Realisierung von Stuttgart 21 als zwingende Voraussetzung für den S-Bahn-Ausbau auf den Fildern. Genauso sieht es Bürgermeister Hacker. „Das Projekt steht und fällt mit Stuttgart 21 und dem Bau des Filderbahnhofs.“

„Nordumfahrung unverzichtbar“

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht für Hacker auch die Nordumfahrung von Neuhausen, die vor allem den Bürgern seiner Gemeinde spürbare Entlastung bringen soll. Die zusätzliche Autobahn-Ausfahrt wirke sich vor allem auf die Plieninger Straße sehr positiv aus, berichtet Hacker. Doch damit werde man sich nicht zufrieden geben. „Auf die Nordumfahrung können wir nicht verzichten.“

Trotz der vielen gemeinsamen Probleme haben es die Filderkommunen bis heute nicht geschafft, eine verbindliche Form der Zusammenarbeit zu finden, mit einem gemeinsamen Gremium, das selbst Beschlüsse fassen kann. Zu groß ist bei vielen Stadt- und Gemeinderäten die Angst, ein Stück Eigenständigkeit opfern zu müssen. Der KAF bleibt von der Rechtsform her ein beratendes Gremium und damit ein zahnloser Tiger. Dennoch gibt sich Ostfilderns OB Christof Bolay optimistisch: Das Bewusstsein, dass die zentralen Probleme nur gemeinsam gelöst werden können, sei gestiegen. Vor ein paar Jahren habe man in großer Solidarität gegen den Ausbau des Flughafens gekämpft, jetzt trete man mit dem Rahmenplan „Landschaftsraum Filder“ erstmals gemeinsam für etwas ein. Ein wichtiges Gebiet der Zusammenarbeit ist für Bolay auch der Hochwasserschutz. Genauso kann er sich vorstellen, bei der Energieversorgung stärker zu kooperieren.