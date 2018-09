Anzeige

Von Hermann Neu





Stuttgart - Tag für Tag das gleiche Bild: Zur besten Nachrichtenzeit schalten die großen Fernsehsender nach Stuttgart, die Print- und Internetmedien sind ohnehin schon seit Monaten voll mit immer mehr Berichten, was sich rund um den Bahnhofsumbau in Deutsch-Südwest tut. Vorbei sind die Nachrichten über die verschnarcht-schwäbische Gemütlichkeit von Stadtputzaktionen, kleine Eisbären, prosperierende oder gerade notleidende Unternehmen der Automobilbranche.

Der bundesweite Wiedererkennungswert der Stadt zwischen Wald und Reben macht sich inzwischen an Stuttgart 21 fest. Immer breiter ist der Protest geworden, von Anfang an reicht er weit hinein in bürgerliche Schichten, die Kernklientel der erfolgsverwöhnten baden-württembergischen CDU. Die Emotionalisierung geht inzwischen weit über die Landeshauptstadt hinaus.

Schlechte Umfragewerte

Von den Regierenden lange falsch eingeschätzt, hat der Protest eine Dimension erreicht, die erkennbar auch den Ministerpräsidenten nicht mehr kalt lässt. Zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten droht der erfolgsverwöhnten Landes-CDU ausweislich der immer schlimmeren Umfragewerte der Machtverlust. Mappus könnte als der Regierungschef im Land mit der kürzesten Amtszeit in die Annalen eingehen.

Weithin Fakt dürfte auch sein, dass SPD und Grüne im Landtag einen Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz gegen Demonstranten einsetzen werden. Ein halbes Jahr vor der Wahl am 27. März 2011 ist ein solches Gremium jedenfalls extrem wahlkampftauglich. Hatte der 44-jährige Mappus, dessen Vorgänger Günther Oettinger vor einem Jahr noch im Amt war, bisher ein eher robustes Verhältnis zur Macht gepflegt, so muss er nun gezwungenermaßen umdenken. Teil dieses Umdenkens ist die zweifellos mit dem Regierungschef abgesprochene TV-Ankündigung der Verkehrsministerin und Mappus-Vertrauten Tanja Gönner am Montagabend, der Südflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs bleibe zunächst stehen. Das sind neue Töne. Offenbar hat die Südwest-CDU kapiert, dass die anfängliche „Augen zu und durch“-Strategie spätestens seit den massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Stuttgart-21-Gegnern am vergangenen Donnerstag nicht mehr funktioniert.

So bemüht sich auch Mappus gestern in der wöchentlichen Regierungspressekonferenz um moderate Töne. Vor einem bundesweiten Medienansturm wie sonst nur bei Rücktritten oder bei skurrilen Skandalen von der Art der „Wattestäbchen“-Affäre gibt der Regent seine Sicht der Dinge zu Protokoll. Es sind weit nachdenklichere Worte als noch vor kurzem. Immerhin hatte Mappus wenige Tage zuvor noch von „Berufsdemonstranten“ gesprochen, die den Konflikt um Stuttgart 21 anheizen würden. Den Rüffel des Vermittlers Michael Brock, des Stuttgarter Stadtdekans, über sein rüdes Vorgehen („Rambomanier“) gegen die Projektgegner parierte Mappus sogar mit einer hinterrücksen Intervention beim Dienstherrn des Geistlichen, dem Rottenburger Bischof Gebhard Fürst.

Nun klagt Mappus, dass ihn der Vergleich mit Personen, „die Menschen umgebracht haben, trifft“. Die Haut des CDU-Landeschefs und künftigen Wahlkämpfers ist plötzlich dünn. „Jeder kann sehen, dass wir an einem Punkt sind, wo es nicht mehr so sehr um den Bahnhof geht“, sagt er. In seiner Regierungserklärung, die er um einen Tag auf heute vorgezogen hat, will Mappus nun unter anderem darlegen, dass es „vor Ende der Vegetationsperiode 2011“- also ein volles Jahr lang - keine weiteren Baumfällungen und mithin wohl keine Wiederholung der Vorgänge im Schlossgarten vom vergangenen Donnerstag geben wird. Bedeutsamer aber ist die Zusage, dass der Südflügel des Hauptbahnhofs zunächst stehen bleibt. Das sei „kein Baustopp“. Als „klares Signal“ könne man den Scchritt aber werten, sagt Mappus. Schließlich wäre es „effizienter“, wenn die Baumaschinen, mit denen bereits der Nordflügel des Bonatzbaus geschleift wurde, einfach auf der anderen Seite weitermachen könnten und nicht erst in einem Jahr wieder anfahren müssten.

Schuldzuweisungen nach dem Gewaltausbruch mit Wasserwerfern und Pfefferspray-Einsatz kommen zunächst weder Mappus noch Gönner über die Lippen. Doch die klare Ansage, dass der Einsatz verhältnismäßig war, macht der Regierungschef immerhin davon abhängig, was die Aufarbeitung durch die Polizei und den Innenausschuss des Landtags ergibt. Früher hätten Hardliner in so einem Fall reflexhaft den Kinnriemen am Helm straffgezogen und Protest Protest sein lassen. Nun ist sogar die Rede davon, man werde sich entschuldigen, „wenn es Fehler gegeben hat“. „Die Bilder vom vergangenen Donnerstag haben emo­tionalisiert, auch mich“, sagt Mappus nachdenklich. Gelinge es aber darzustellen, dass bei dem Einsatz die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, dann sei kein Vertrauen verlorengegangen.

Analyse durch Experten

Bereits am Sonntag hat der Ministerpräsident die Aufzeichnungen über die Auseinandersetzungen angeschaut. Ihre Wirkung haben die Videos der Dokumenationsteams der Polizei offenbar nicht verfehlt. Die „Gesamtentwicklung“, die auf den Bildern erkennbar wurde, habe er für „nicht vorstellbar“ gehalten. Daher dürfe es „nicht mehr dazu kommen, dass man einen solchen Einsatz überhaupt braucht“. Man müsse aus der jetzigen Situation herauskommen und „befrieden“, kündigt Mappus an. Später müsse man „mit Experten reden, wie es so kommen konnte“. Zunächst aber richten sich die Blicke auf die Regierungserklärung, mit der Mappus heute Punkt 12.30 Uhr beginnen will. Ob ein Mediator aktiv werden soll, ob andere Schritte geplant sind, darüber schweigt sich der Regent zunächst aus. Nur so viel lässt er sich entlocken: Es werde um ein ganzes Maßnahmenbündel gehen - und dabei auch um einen Vorschlag, den „man nicht ablehnen“ könne.