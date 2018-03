Anzeige

Erstaunlich, was Kindergartenkinder zustande bringen können. Eine große und für alle Zuschauer begeisternde Zirkusvorstellung war das sichtbare Ergebnis eines Projektes im Kindergarten Hegensberg-Liebersbronn. Dass der Zirkuspädagoge Martin Bukovsek Spaß an der Arbeit mit Kindern hat, spürte jeder gleich: Mit viel Witz und Elan führte er als Clown durch das Programm. Selbst ganz kleine Zuschauer waren gefesselt. Da waren viele Tiere: wilde Löwen und Tiger, riesige Elefanten, edle Pferde und Hunde, verspielte Seelöwen und sogar eine tanzende Schlange. Musiker spielten und Tänzerinnen tanzten. Es gab atemberaubende Nummern am Trapez, auf dem Balken und mit dem Schwungseil, Pyramiden- und Turnartisten. Natürlich durften auch Clowneinlagen nicht fehlen und superstarke Männer.Zum Schluss bot der Clown Martin noch eine Jonglage dar, die auch für die Kinder eine Überraschung war. Zu jeder Nummer passte die liebevoll ausgewählte Musik. Die Krönung für die Kinder waren Popcorn und Limo in der Pause.Der Dank der Eltern galt neben Martin Bukovsek der überaus engagierten Arbeit der Erzieherinnen, die fast zwei Monate lang mit den Kindern vorbereitet, geübt, verkleidet, gesungen und motiviert haben, bis ein solches Ergebnis herauskam. An den strahlenden Augen der Kinder erkannte man, dass so ein Zirkusprojekt nicht nur etwas für die Zuschauer ist, sondern ein wertvoller pädagogischer Beitrag für die körperliche Geschicklichkeit, die Selbstsicherheit und die Freude der Mädchen und Jungen.