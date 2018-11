Wangen (tos) - Nach zwei Jahren gibt es heute in der Landesliga wieder ein Lokalderby zwischen den Frauen der HSG Oberer Neckar und der HSG Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See. Tim Wagner, der Trainer vom Oberen Neckar, sieht dabei seine Mannschaft in der schwierigeren Ausgangslage. Cannstatt stehe mit bislang 8:4-Punkten gut da, so Wagner. Seine Mannschaft hingegen müsse mit bislang 6:6-Punkten unbedingt gewinnen, damit „wir uns von den hinteren Plätzen lösen können“. Vor allem mit dem Angriffsverhalten seiner Spielerinnen ist Wagner noch unzufrieden. „Uns fehlt einfach der Druck.“ Jedoch sei beim überzeugenden Sieg gegen den TSV Rietheim