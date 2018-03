Anzeige

„Lobbyismus - hat die Demokratie (noch) eine Chance?“ war das Thema der Begegnungstagung Kirche und Gewerkschaft, veranstaltet vom DGB-Kreisverband Esslingen-Göppingen, dem Evangelischen Bildungswerk und dem evangelischen Kirchenbezirk Esslingen, der katholische Erwachsenenbildung und dem katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen.Harte Kost bot Jürgen Roth, Journalist und Autor des Buches „Spinnennetz der Macht. Wie die politische und wirtschaftliche Elite unser Land zerstört“ den fast 30 Teilnehmern, die sich in Mühlhausen im Täle trafen. Während Gewerkschaften und Kirchen, Parlamentarier und einfache Bürger nur schwer Gehör finden bei den Herrschenden, haben die Mitglieder bestimmter runder Tische von Managern sofortigen Zugang zu den Spitzenpolitikern. Im geschlossenen Zirkeln werden Informationen ausgetauscht und informelle Absprachen getroffen. Solch exklusiven Zugang zu Spitzenpolitikern haben zum Beispiel 16 Männer (keine Frauen) im European Round Table of Industrialists, die 67 Aufsichtsräte vertreten. Diese Mächtigen haben in den letzten Jahren den Neoliberalismus und die Sparpolitik zugunsten von Unternehmen und Banken durchgesetzt. Lobbygruppen, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nehmen Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs zugunsten eines schlanken Staats und immer stärkerer Privatisierung. Als Roth verdeutlichte, dass Jugendarbeitslosigkeit und ohnmächtige Wut bei jungen Leuten in Südeuropa aufgrund der Sparvorgaben der Troika zugunsten neoliberaler Privatisierung ein Szenario für Deutschland wird, lief es manchem Teilnehmer eiskalt den Rücken hinunter. Die Ziele der christlichen Soziallehre verdeutliche Katja Winkler, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Tübingen mit einem Zitat von Papst Franziskus: „Die Kirche muss sich zur Welt hin öffnen und sich . . . auch den Peripherien der Existenz zuwenden, wo Schmerz und Ungerechtigkeit herrschen.“Ulrich Müller, Geschäftsführer der Initiative LobbyControl Köln, verdeutlichte, dass Lobbyismus eine gemeinwohlorientierte Politik erschwert. Es gehe darum, Spielregeln aufzustellen, etwa die Offenlegung im Lobby-Register oder eine „Abkühlzeit“ für Minister bevor sie in die Privatwirtschaft wechseln. Müller machte Mut, sich zu engagieren. Die Gegenkräfte, die sich für eine lebendige Demokratie stark machen, verfügten über weiche Ressourcen, wie Menschen und Glaubwürdigkeit. Die Teilnehmer erarbeiteten verschiedene Strategien, wie Aufklärung, Netzwerkbildung und Anfragen an Parlamentarier, wie sie zu den Forderungen nach mehr Transparenz von LobbyControll und zur Offenlegung ihrer Finanzen stehen.