Stuttgart (nat) – Der nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 8 bei Stuttgart tödlich verunglückte Lastwagenfahrer konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Autobahnpolizei Stuttgart davon aus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 34 Jahre alten Mann aus Slowenien gehandelt haben dürfte. Während der nach dem Unfall notwendig gewordenen Bauarbeiten am stark beschädigten Straßenbelag blieben zwei der drei Fahrspuren in Richtung München gesperrt. Ebenfalls bis in die Morgenstunden des Freitags gesperrt war die Anschlussstelle Degerloch samt Überleitung auf die Bundesstraße 27. Ab 9.10 Uhr, konnte schließlich eine zweite Fahrspur der Durchgangsfahrbahn, sowie die Überleitung zur Bundesstraße 27 wieder frei gegeben werden. Der danach verbliebene, letzte noch gesperrte Fahrstreifen wird vermutlich am Samstagmorgen wieder nutzbar sein. Heute Vormittag staute sich der Verkehr auf bis zu sieben Kilometern.