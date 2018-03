Anzeige

Lilian Lilu Schulz vom Golfclub Teck hat den Sprung ins VR-Talent-Team Golf geschafft. Über die Saison haben sich mehr als 450 Kinder über verschiedene Wettbewerbsstufen hinweg lokal mit den Kindern in ihren Clubs und regional mit den Kindern aus umliegenden Clubs gemessen. Und das sowohl in ihrer Königsdisziplin, dem Golfen, aber auch in sportartenübergreifenden Disziplinen wie Werfen, Laufen, Orientieren und Balancieren.14 von 72 Kindern, die beim Finale im Golfclub Schloss Weitenburg aufgeteet hatten, haben nun den Sprung ins VR-Talent-Team Golf geschafft. Gemeinsam mit den Talent-Teams aus Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen werden sie am 28. und 29. April 2012 im Rahmen der VR-Tage der Talent-Teams präsentiert. Die jungen Golfer werden darüber hinaus ein Jahr lang individuell durch den baden-württembergischen Golfverband gefördert. Sie erhalten über die kommende Saison hinweg Trainingsgutscheine, die zum Training bei Regional- und Landeskadertrainern berechtigen.Zum VR-Talent-Team 2011/2012 gehört nun auch Lilian Lilu Schulz vom Golfclub Teck. Sie wurde Dritte in der Mädchenwertung und Elfte im Gesamtklassement der Kinder bis 10 Jahre. Das VR-Talentiade-Finale wurde unterstützt von 40 Eltern und ehrenamtlichen Helfern aus dem gastgebenden Golfclub.