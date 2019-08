Kreis Esslingen Zu „Kretschmann warnt vor Moralisiererei“ vom 8. August:

Bravo, Herr Kretschmann! Damit sind Sie endgültig im Lager der FDP angekommen. Ihr neoliberales Gerede hat in einer grünen Partei nichts zu suchen. Sie stellen die Freiheit der persönlichen Lebensführung über moralische Bedenken, was zum Beispiel die Wahl des Fortbewegungsmittels betrifft. Sie bestreiten damit, dass der Umgang mit der Natur auch eine moralische Komponente besitzt und überlassen unseren Umgang mit natürlichen Ressourcen der persönlichen Lebensführung.

Hier irren Sie. Die Politik muss sehr wohl einschreiten, wenn die Umwelt durch unser Konsumverhalten in Gefahr ist, wenn das Tierwohl mit Füßen getreten wird oder wenn für Wohnungen obszöne Preise verlangt werden. Es ist sogar die Aufgabe der Politik. Politisches Handeln muss nach meinem Verständnis ständig eine vernünftige Balance suchen zwischen dem Schutz persönlicher Freiheit und deren Einschränkung, wo es geboten ist. Insofern halte ich das Politikverständnis von Herrn Kretschmann in hohem Maße für unmoralisch.

Matthias Pallmert

Esslingen

Klimawandel ist kein

Nettigkeitsthema

Zu „Kretschmann warnt vor Moralisiererei“ vom 8. August:

Man könnte meinen, es handele sich bei der Klimaproblematik um ein Nettigkeitsthema, um das sich mal kümmern kann, wer möchte. Aber weit gefehlt, Herr Kretschmann! Die Klimaveränderungen werden das Leben auf diesem Planeten massiv verändern, immense Kosten verursachen und ungeahnte Menschenmassen zur Flucht zwingen – die Zyniker nennen sie Wohlstandsflüchtlinge. Und wehe, unsere Enkel fragen uns einmal: Warum habt ihr nichts getan? Habt ihr das nicht gewusst, was ihr da verursacht?

Anstatt die, die handeln wollen, als Moralisierer zu verhöhnen und bei Daimler und Co. die Klinke zu putzen, sollten Sie samt ihrer Regierung endlich anfangen, entschlossene Schritte gegen den Klimakollaps einzuleiten. Sie wurden gewählt, um zu regieren und zu gestalten und nicht, um Bequemlichkeit und Pfründe zu verwalten. Mit kleinen Korrekturen ist es leider nicht mehr getan, Sie müssen richtig was tun. Ich wünschte, die Jugend würde uns allen noch viel mehr Feuer unter dem Hintern machen. Ihre Zukunft ist es, die wir durch unsere Trägheit und Bequemlichkeit gerade verspielen. Und Sie, Herr Kretschmann, leider vorne dran.

Heiko Kielmann

Köngen

Noch wäre es für

Desertec nicht zu spät

Zu „Desertec war eine große Idee“ vom 9. August:

Ich habe mich immer gefragt, warum die großartige Idee „Desertec“ in Deutschland kein Erfolg wurde. Ihr Bericht bestätigt mich in meiner Vermutung, dass dies wie andere große Ideen am Kleingeist vieler Bedenkenträger und vor allem an der Tatenlosigkeit deutscher Politiker lag. Nach der Entscheidung 2011, ohne Alternativkonzept aus der Kernkraft auszusteigen, war der Mut der von Ihnen zitierten Minister Westerwelle, Rösler und Altmaier offensichtlich gleich null, sich in ein weiteres Abenteuer einzulassen und Desertec voranzutreiben. Statt dessen nehmen sich nun Chinesen und Saudis der Sache an, und Deutschland kann sich den „Dunkelstrom“ (Strom, der benötigt wird, wenn die Sonne in Mitteleuropa nicht scheint und kein Wind weht) dann von diesen Staaten kaufen – wie heute Öl oder Gas.

Noch wäre es nicht zu spät. Was die Vereinigten Staaten vor sechzig Jahren innerhalb von zehn Jahren schafften, müsste uns doch auch gelingen mit einer Energieversorgung durch solarthermische Kraftwerke aus der Wüste. So ließe sich auch der Doppelausstieg aus Atomkraft und Kohle verkraften, ohne den „Dunkelstrom“ importieren zu müssen oder ihn über Stand-by-Gaskraftwerke CO2-emittierend selbst zu produzieren.

Man kann sich nur wünschen, dass die Fridays-for-Future-Bewegung dieses Thema aufgreift und den entscheidungsschwachen Politikern zeigt, wo es langgeht.

Günter Jahn

Altbach

Über E-Autos wird oft

negativ berichtet

Zu „Alltag mit dem Elektroauto“ vom 17. August:

Danke für den erfrischend positiven und informativen Bericht. Das ist leider in der heutigen Zeit massiver Negativ-Berichterstattung über Elektroautos in den Printmedien selten geworden. Nur drei Dinge gilt es anzumerken:

Erstens: Elektroautos sind nicht für sechs, sondern für zehn Jahre von der Kfz-Steuer ausgenommen. Danach wird nach Gewicht besteuert, wobei für E-Fahrzeuge nur die Hälfte berechnet wird.

Zweitens: Laden an der Schuko-Steckdose ist zu sehr vereinfacht mit der Formulierung „bis zu zehn Stunden“. Das ist sehr stark abhängig von Batteriegröße und Ladezustand. Bei einem Tesla Model 3 mit großer Reichweite wäre ein ganz leerer Akku erst nach etwa 50 Stunden an der Schuko-Steckdose wieder ganz voll. Pro 10 Stunden Schuko-Laden in der Nacht kann Energie für eine Reichweite von 60 bis 100 Kilometer nachgeladen werden, was für viele vermutlich ausreicht, aber eine Wallbox ist definitiv die flexiblere Lösung.

Drittens: Es ist nicht ein „Start“-Knopf vorgeschrieben, sondern ein spezifischer Schritt, mit dem die Fahrbereitschaft bereitgestellt wird. Tesla zum Beispiel nutzt dafür schon lange das Bremspedal, das sowieso getreten werden muss, um den Wählhebel auf R oder D zu stellen. Da gibt es also auch keinen Startknopf mehr.

Mathias Elsäßer

Neuhausen

Denn sie wissen

nicht, was sie tun

Zu „Dass es einmal so weit kommt“ vom 12. August:

Die Umfrage zum Fleischverzehr zeigt deutlich, dass die Bürger nicht begriffen haben, worum es geht. Vor kurzem tagte der Klimarat und dort wurde explizit darauf hingewiesen, dass der Mensch umdenken müsse. Der Verzehr tierischer Produkte hat eine extrem negative Umweltbilanz. Wasser- und Landverbrauch steht in keinem Verhältnis zu den erzeugten Nährstoffen. Wenn dies pflanzenbasiert produziert würde, könnten alle Menschen gesund ernährt werden, und es würden so viele Ressourcen geschont. Über Flug- und Kreuzfahrtreisen braucht man nicht mehr viel zu schreiben. Wenn man hier nicht auf Durchzug stellt und egoistisch ist, weiß jeder, was es für das Klima bedeutet. Luftballons, so bunt und schön! Aber sie bestehen aus Kunststoff und landen meist in der Natur. Sie verrotten nicht und gefährden viele Tierarten. Bräuche auf Festen und Feiern sollten überdacht werden.

Es gilt auch für das Feuerwerk: Wunderschön, aber Stress für die Tiere. Und es erzeugt unnötigen Feinstaub. Man muss ja nicht komplett verzichten. Wenn die Gemeinden ein Feuerwerk organisieren würden, hätte jeder etwas zu bewundern, und der Umwelt würde geholfen. Die Menschen meinen, sie wären die intelligentesten Lebewesen, und die Evolution habe sie so weit gebracht. Aber warum stockt die Evolution? Der Mensch ist sich der Folgen seines Handelns nicht bewusst oder verdrängt sie. Egoismus setzt alle ethischen und emotionalen Gedanken außer Kraft; Hauptsache, er kann so leben, wie er will. Liebe Mitbürger, kommt doch endlich mal in der Realität an!

Jens Dancker

Esslingen

Geht es nicht eine

Nummer kleiner?

Zu „Dass es einmal soweit kommt“ vom 12. August:

Die Überschrift ist genau richtig und das Thema vom Verfasser sorgfältig aufgenommen worden. Wenn wir alle schon immer etwas vernünftiger gewesen wären, müsste es eben nicht soweit kommen. Unser geliebter Luftballon als großer Umweltsünder. Ja, er trägt auch seinen Teil dazu bei, und manches Tier hat offensichtlich schon darunter leiden müssen, aber da fallen mir an anderen Stellen viel gravierendere Belastungen und Zerstörungen ein – bis hin zu den Verantwortlichen in vielen Ländern dieser Welt, die jede Woche ein neues Kriegsbeil ausgraben und große Verwüstungen und Leid zu verantworten haben. Warum schütten jetzt wieder ein paar Oberschlaue das Kind mit dem Bade aus und stellen gleich die ganzen Aktionen mit Luftballons in Frage?

Geht es nicht auch mal eine Nummer kleiner? Auf dem Bild sieht man sehr große Luftballons, die zum Teil gebündelt sind. Gut flugfähig sind auch kleinere Ballons, die Bündelungen sind schon lange von der Flugsicherung verboten, außerdem muss man verrottbare Baumwollschnüre verwenden, um Karten anzuhängen, und es dürfen keine zusätzlichen Plastikteile verwendet werden. Das wäre schon eine Menge an Verbesserungen, ohne dass man einen schönen Brauch in Frage stellen muss. Es geht nicht nur um das Klima. Im Moment spürt man täglich, dass es mit der Qualität des Umgangs der Menschen miteinander abwärts geht. Beides muss dringend in den Griff bekommen werden, weniger von Wahlen beeinflusst, sondern mehr von Erkenntnissen und dem gesunden Menschenverstand.

Schnippelt also nicht an einer kleinen, schönen Pflanze herum! Wirklich Schlechtes muss ganz ausgemerzt werden, dafür Neues gepflanzt. Macht euch dafür mal stark! Egal was alles wie gut verbessert werden kann: Ich möchte weiter in einer Welt leben, in der Kinderaugen leuchten, wenn wir Luftballons steigen lassen.

Gerhard Werz

Denkendorf

Was Rakete tut, ist

mehr als provokant

Zur Berichterstattung über die Seenotrettung von Flüchtlingen:

Italiens Minister Salvini verweigert die Einfahrt von Rettungsschiffen in die Häfen Italiens. Ich kann das verstehen, teile aber die Verbote nicht. Wenn tausende Migranten jährlich anlanden, dann ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Verteilung in die übrigen EU-Länder nicht funktioniert. Sie bleiben in Italien und müssen von Italien versorgt werden. Das Verhalten der Eurostaaten ist für mich abstoßend. Die Zwangsanlandung der Kapitänin Carola Rakete finde ich mehr als provokant. Wenn ich in ihr Haus unerlaubt eindringen würde, wäre das Hausfriedensbruch, und das ist strafbar.

Nun zu Macron. Er will Rakete eine Auszeichnung verleihen, lehnt aber die Aufnahme der Migranten ab. Was für eine Ironie! Sie darf sogar im EU-Parlament über ihre verbotene Einreise nach Lampedusa sprechen. Wie finde ich das? Es bittet kein Land die EU-Kommission um Koordinierung der Bootsflüchtlinge. Alles ein Wahnsinn!

Christa Rössle

Plochingen

Linnemann

hat absolut recht

Zu „Kritik an Linnemann-Vorstoß“ und „Linnemann löst heftigen Schul-Streit aus“ vom 7. August:

Ich teile Carsten Linnemanns Meinung zu 100 Prozent. Wir und die Migrantenkinder zahlen jetzt den Preis für Merkels törichten Ausspruch: „Wir schaffen das.“ Eine Flut von Migranten setzte sich damals in Bewegung.

Ich würde jedem, der Linnemanns Aussage in Frage stellt, empfehlen, das Buch „Schule vor dem Kollaps“ von Ingrid König zu lesen, langjährige Rektorin einer Frankfurter Grundschule. Sie hat schonungslos aufgedeckt, wie Politik und Gesellschaft mit diesem Sprachproblem umgehen. Und nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit der Kultur der Migranten, da zwangsläufig oftmals riesige Unterschiede im täglichen Leben bestehen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, unterstützt den Vorschlag Linnemanns ebenso. Nur, mit welchen Lehrern? Hier macht sich der selbst verschuldete Lehrermangel gravierend bemerkbar. Und wird auch in den nächsten Jahren nicht ohne weiteres zu beheben sein. Da hilft auch der Aktionismus unserer Kultusministerin Susanne Eisenmann nicht, die nun versucht, über eigene Fehler hinwegzutäuschen. Der Mangel an Weitsicht hat zu diesem skandalösen Zustand geführt.

Siegward Giersberg

Esslingen

AKK entdeckt

ihr grünes Herz

Zu „AKK: Nachhaltigkeit auf allen Ebenen“ vom 13. August :

Nachdem unsere Politiker jahrelang den Klimaschutz verschnarcht haben, entdecken sie nun plötzlich ihr grünes Herz, allen voran Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie will sogar für Ölheizungen eine Abwrackprämie zahlen – sollen die Mensch nun im Winter in der kalten Wohnung sitzen? In der Lausitz aber werden weiterhin

Dörfer und Wälder platt gemacht für den Abbau der extrem klimaschädlichen Braunkohle. Frau Kramp-Karrenbauer sollte sich zuallererst um die marode Bundeswehr kümmern, denn dafür ist sie zuständig und nicht für Ölheizungen.

Jürgen Schäfer

Esslingen

Visionen

für Neuhausen

Zur „Sommerredaktion“ der EZ in Neuhausen vom 7. August:

Meine Gedanken gelten der Verkehrsentwicklung unserer Gemeinde Neuhausen – Stichwort S-Bahnanschluss. Laut Bürgermeister liegen die Planungen fertig in der Schublade, mit der Umsetzung könnte man sofort beginnen. Oder sollte es sich beim S-Bahnprojekt um ein Zeitspiel handeln und sich die Darstellung beim S21-Referendum – ohne S21 keine S-Bahn nach Neuhausen – als Trick herausstellen? Nun sind die visionären, kreativen Kommunalpolitiker und Bürger gefordert, um solchem Verdacht Einhalt zu gebieten.

Mein Vorschlag ist, die Schublade zu öffnen und sofort mit dem Bauprojekt Bahnhofsareal zu beginnen, bevor die Baupreise noch mehr steigen. Der Gleiskörperbereich könnte dann, bis die S-Bahnschienen verlegt sind, so mit Platten abgedeckt werden, dass der gesamte Bereich sich wie ein großer Platz darstellt mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten – vor allem aber als Busbahnhof mit Verbindungen zur S-Bahn Filderstadt oder demnächst zur Stadtbahn Flughafen. Somit wäre auch Neuhausens Schandfleck Bahnhofsareal durch eine sinnvolle Nutzung ersetzt. Zugleich ließe sich von hier aus ein autonomer Kleinbusringverkehr einrichten, der abseits der Hauptstraßen als E-Mobil (Kleinbus) zur Entlastung des örtlichen Kfz-Verkehrs führen könnte und eine gute Anbindung der Akademiegärten, dem Gebiet Ziegelei und dem Quartier für Generationen ermöglichen würde.

Das alles bedeutet mutiges Handeln für unsere Gemeindeverantwortlichen aus Verwaltung und Kommunalpolitik. Hier könnten sich auch die Verantwortlichen der Kreis- und Landespolitik mit entsprechenden finanziellen Zuschüssen einbringen. Für mich stellt sich abschließend noch die Frage, ob nicht eine Stadtbahnverbindung vom Flughafen nach Neuhausen eine bessere Alternative wäre.

Aber lassen wir das – nicht dass wieder jemand auf die Idee kommt, eine Neuplanung mit Projektende 2048 ins Leben zu rufen. Da wäre ich, als Visionär, nämlich 100 Jahre alt.

Roland Götz

Neuhausen

Hinweis

Veröffentlichungen in dieser Rubrik

sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält

sich Kürzungen vor.