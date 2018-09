Lernen und Leistung in Gemeinschaftsschulen

Esslingen (biz) – In Esslingen wird es im nächsten Schuljahr voraussichtlich drei Gemeinschaftsschulen geben. Mit der jetzigen Realschule am Schillerpark will dabei auch erstmals in der Stadt eine Realschule auf die neue Schulart einschwenken. Gemeinsam wollen die drei Häuser, die Stadt und der Gesamtelternbeirat noch verbleibende Zweifel bei den Eltern durch Informationsrunden aus dem Weg räumen.