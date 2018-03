Anzeige

Großer Jubel brandete auf, als am Sonntagabend bekannt wurde, dass der TV Unterboihingen beim Bundesfinale im Rope Skipping auf dem obersten Treppchen steht. Dieser Erfolg kam völlig unerwartet, aber freute alle Beteiligten umso mehr.Kürzlich fanden in Idar Oberstein die Deutschen Meisterschaften und das Bundesfinale 2012 im Rope Skipping Einzelspringen statt. Am Bundesfinale, das am Sonntag stattfand, nahmen die Unterboihinger Skipperinnen Laura Joachimsthaler und Laura Kotta teil. Wie gewohnt begann der Wettkampf mit den geschwindigkeitsbetonten Disziplinen. In dem 30 Sekunden dauernden Speed-Programm blieben beide Springerinnen unter ihren üblichen Trainingsleistungen. Deutlich steigern konnten sie sich in der Disziplin 30-Sekunden-Double-under. Zufrieden und motiviert sahen sie der Ausdauerdisziplin entgegen, die drei Minuten vollen Einsatz erfordert. Hier erzielten beide mit 371 und 334 Zählern sehr gute Ergebnisse. Mit einem guten Punktepolster ging es dann zum Freestyle. Hier kam es zu langen Wartezeiten, da in dieser Altersklasse 73 Teilnehmer an den Start gingen. Hier zeigte Laura Joachimsthaler Nervenstärke und lieferten einen fast fehlerfreien Freestyle ab. Keiner hat damit gerechnet und deshalb war die Freude besonders groß, als Laura Joachimsthaler auf das oberste Treppchen steigen durfte. Mit sehr engem Punktabstand folgten ihr eine Springerin vom Vohwinkeler STV 1865 und vom TV Rheinbrohl 1882.Mit der Platzierung von Laura Kotta im Mittelfeld war die Trainerin Dorle Lottermann sehr zufrieden. Für die junge Sportlerin war es der erste Bundeswettkampf überhaupt. Laura Joachimsthaler hat 2011 bereits an einem Bundesfinale teilgenommen.Nächstes Wochenende finden die Deutschen Meisterschaften im Team in Hanau statt. Der TV Unterboihingen hat sich dafür mit vier Teams qualifiziert. Hier wird es spannend, da es die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften ist. Diese finden 2012 in Tampa, Florida, statt.