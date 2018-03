Anzeige

Esslingen (red) - Ende September haben wieder die Schwimm- und Fitnesskurse im Merkel’schen Schwimmbad begonnen. Die Kurse sind sehr beliebt und in der Regel schnell ausgebucht. Wer sich für einen Kurs im kommenden Jahr interessiert, kann sich dafür ab Anfang Dezember anmelden. Angeboten werden bei den Erwachsenen Aqua-Power, Aqua-Jogging sowie Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Bei den Aqua-Fitness-Kursen kann man im Wasser gezielt seine Ausdauer trainieren und die Muskeln kräftigen, ohne dabei die Gelenke zu belasten. Für die Jüngsten gibt es Babyschwimmkurse und das Kleinkindschwimmen bis zum Alter von vier Jahren.

Mehr Informationen und Anmeldung: www.pro-training.de

Die Stadtwerke Esslingen bieten darüber hinaus auch im Hallen-Freibad Berkheim Kurse an. Auch hier startet die nächste Staffel Kurse im kommenden Jahr. Angeboten wird Babyschwimmen, Kleinkindschwimmen, Schwimmlernkurse für Kinder, Aqua-Fitness für Erwachsene und Senioren-Wassergymnastik. Für die Kurse ab Januar werden bereits Anmeldungen entgegen genommen. Infos dazu unter Tel. 0711 3907-900 und per E-Mail: g.bender(at)swe.de