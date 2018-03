Anzeige

Nachdem die Gemeinde Denkendorf zusammen mit dem DRK-Ortsverein und anderen Partnern ein Netz aus sechs öffentlich zugänglichen Defibrillatoren aufgebaut hat, bietet das DRK seit dem vergangenen Jahr die Schulungsabende für die korrekte Anwendung der Geräte an. Die Bilanz nach dem ersten Jahr ist äußerst erfreulich: Rund 170 Bürger wurden bisher im Bereich der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit automatisiertem Defibrillator geschult. Fünf öffentliche Schulungsabende haben im Laufe des vergangenen Jahres stattgefunden. Daneben wurden ein Ausbildungsabend für Schüler der Albert-Schweitzer-Schule, ein Ausbildungsabend für TSV-Jugendtrainer und die Boulefreunde sowie eine intensive Ausbildung für die Bediensteten des Freibades durchgeführt. Durch den Einsatz des neu beschafften Defibrillators und dank der qualifizierten Hilfe des vom DRK ausgebildeten Schwimmmeisters wurde in diesem Sommer ein Badegast des Denkendorfer Freibades erfolgreich wiederbelebt und damit ein Leben gerettet. Jeder Bürger, der sich mit den automatisierten Defibrillatoren vertraut macht, ist ein Zugewinn für die gesamte Gemeinschaft. Jährlich sterben weit über 100 000 Menschen in Deutschland am plötzlichen Herztod. In den meisten Fällen liegt anfangs ein so genanntes Kammerflimmern vor. Eine sofortige Hilfestellung ist hier ausschlaggebend, um das Leben der Betroffenen zu retten.