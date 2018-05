Anzeige

(sb) - Bereits zwei Mal war der Augustiner Biergarten im Cannstatter Kurpark Treffpunkt für Schlager- und Musikfans. Tolle Stimmung, tolles Ambiente. Klar, dass in diesem Jahr die dritte Auflage unserer Sommer-Schlagerparty folgen wird. Und zwar am Samstag, 25. August. Natürlich wieder mit Topstars der deutschen Schlagerszene.

Wurde die Party bisher am ersten Samstag im August gefeiert, so mussten wir dieses Jahr aus Termingründen der bei uns auftretenden Interpreten auf das vierte August-Wochenende ausweichen. Weil wir unseren Gästen gerne den „Mister Musikantenstadl“ Andy Borg präsentieren wollten. Und der hat halt nur am 25. August Zeit. Genauso wie Julian David (Ex-Frontmann der Gruppe VoXXclub), der bei der Veranstaltung 2017 der große Magnet vor allem für die weiblichen Schlagerfans war. Damals war eigens ein Fanclub aus der Schweiz nach Bad Cannstatt angereist.

An diesem Samstag, 25. August, wird der Augustiner Biergarten sozusagen zum Mekka der Schlagerfans. Nicht nur aus Bad Cannstatt und den Neckarvororten. Weil es einfach eine Veranstaltung ist, welche Besucher und Fans die Interpreten hautnah erleben lassen. Wo gibt es das sonst noch? Auch Anita & Alexandra Hofmann haben ihr Kommen zugesagt. Sie wollen die Besucher erneut von ihrer musikalischen Vielfalt überzeugen. 2017 gestalteten die beiden ja mit einem unvergesslichen Kirchenkonzert unseren Adventszauber 2017. Bei der Sommer-Schlagerparty stehen natürlich der Schlager und die Stimmung im Vordergrund. Dass wir eine Stunde früher beginnen als in den vergangenen Jahren, hat ebenfalls mit der Termingestaltung unserer Gäste zu tun. Mit weiteren Interpreten sind wir noch im Gespräch. Aber allein Andy Borg, Anita & Alexandra Hofmann und Julian David garantieren ein Programm der Extraklasse, das sie nirgendwo anders zu einem günstigeren Preis geboten bekommen.

Der Eintritt kostet 25 Euro. Die Abonnenten unserer Zeitung sparen allerdings 25 Prozent und bezahlen nur 20 Euro. Dieses Angebot gilt allerdings nur im Vorverkauf. Deshalb lohnt es sich, den Vorverkauf auf unseren Geschäftstellen in Esslingen und Bad Cannstatt zu nutzen. Demnächst gibt es auch noch eine Vorverkaufsstelle in Untertürkheim

