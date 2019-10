Filderstadt (red)Bei minimal-invasiven Operationen werden chirurgische Eingriffe mit möglichst kleinen Schnitten ins Gewebe und speziellen Instrumenten durchgeführt. Zu den Vorteilen zählen dabei die kleinen Narben und weniger Schmerzen oder körperliche Einschränkungen nach der Behandlung. Die Patientinnen und Patienten sind so schneller wieder mobil, benötigen weniger Schmerzmittel und können früher aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Mit dieser schonenden Operationsmethode können heute die meisten Eingriffe am Zentrum für minimal-invasive Chirurgie der Filderklinik vorgenommen werden. Die Schwerpunkte liegen auf minimal-invasiven onkologischen und funktionellen chirurgischen Operationen. Dazu gehören:

Operationen bei Krebserkrankungen

Chirurgische Behandlung von gutartigen und entzündlichen Darmerkrankungen

Leisten- und Narbenbruch-Operationen

Operationen zur Behandlung von Sodbrennen oder Schluck­störungen

Operationen des Enddarms

Hinzu kommt die Behandlung von Übergewicht und von Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenniere. Bei der Therapie von Krebs erfolgt die Behandlung fachbereichsübergreifend mit dem ebenfalls in der Filder­klinik angesiedelten Zentrum für Integrative Onkologie. „Die Ärztinnen und Ärzte unserer Abteilung verfügen über umfassende Erfahrungen im gesamten chirurgischen Spektrum.

Gerade bei Krebs sind minimal-invasive Behandlungen von Patientinnen und Patienten mit Tumoren am Magendarmtrakt oder die Metastasenchirurgie eine besondere Kompetenz“, erläutert Prof. Dr. Marty Zdichavsky, Leitende Ärztin der Chirurgie und bundesweit anerkannte Expertin für minimal-invasive Chirurgie und Chirurgie des Bauchraums.

Bei Krebserkrankungen ist ein interdisziplinärer Ansatz besonders gefragt, da parallel zu minimal-invasiven Operationen auch medikamentöse Therapien zum Einsatz kommen – etwa Chemo-, Hormon-, Immun- und Antikörpertherapie oder Transfusionen. „Komplizierte Fälle und spezielle Fragestellung diskutieren wir im Rahmen einer wöchentlichen Videokonferenz zudem mit den Kollegen der im ‚Onkologischen Schwerpunkt Esslingen‘ zusammengeschlossenen Kliniken“, sagt Dr. Stefan Hiller, Leitender Arzt in der Onkologie. In enger Zusammenarbeit mit anderen großen Zentren können die Fachärzte der Filderklinik in Zweifelsfällen weitere Spezialisten einbinden oder eine zweite Meinung einholen. „So ist sichergestellt, dass jede Patientin und jeder Patient der Filderklinik, der an einer bösartigen Tumor- oder Bluterkrankung leidet, eine hochwertige leitliniengerechte Behandlung erfährt“, betont Dr. Hiller.

Auch im Bereich der Endoskopie ist die Entwicklung vorangeschritten und ermöglicht vielfach eine schonende Behandlung. Dazu sagt der Leitende Arzt der Abteilung Gastroenterologie und Innere Medizin Dr. Markus Debus: „Hier kommen in der Diagnostik und Therapie die neuesten Verfahren zum Einsatz. Wo früher teilweise noch operiert werden musste, können wir die Probleme heute schonend endoskopisch lösen, zum Beispiel durch Anlage spezieller Stents oder durch andere Maßnahmen. Welches Verfahren im konkreten Fall das günstigste ist, legen wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Zentrum für minimal-invasive Chirurgie fest.“

Diese Schwerpunktbildung an der Filderklinik wird begleitet und ergänzt durch Therapiekonzepte der integrativen Medizin. Dabei wird fachliches Know-how und Interdisziplinarität mit ganzheitlichen Verfahren verbunden, die sich auch auf Lebensweise und seelische Aspekte fokussieren und so bei länger anhaltenden Leiden die Lebensqualität verbessern. Sie erweitern die Standardverfahren um eine persönliche Betrachtung von körperlicher Konstitution und seelischer Disposition der Patienten und um entsprechende mit besonderen pharmazeutischen Verfahren hergestellte Arzneimittel und andere pflegerische oder künstlerische Therapien, die die natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren.

Zur Person

Prof. Dr. med. Marty Zdichavsky

Die Leitende Ärztin ist Expertin für minimal-invasive Chirurgie, insbesondere für onkologische Operationen und die Adipositas-Chirurgie. Bevor sie im Jahr 2017 an die Filderklinik kam, war sie an den Universitätskliniken in Hamburg, Hannover und Tübingen sowie an der Universität von Louisville, Kentucky (USA), tätig.

Filderklinik im Porträt

Die 1975 gegründete Filderklinik ist ein Akut-Krankenhaus. Sie gehört zu den Pionieren der integrativen Medizin, denn sie erweitert die Versorgung der Patienten nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen um ergänzende Therapiekonzepte der Anthroposophischen Medizin. Das Krankenhaus hat neben vollstationären Betten auch eine psychosomatische Tagesklinik.

In der Filderklinik gehören zu den sieben Hauptabteilungen die Innere Medizin, das Zentrum für Integrative Onkologie, die Chirurgie, die Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie die Pädiatrie mit Neonatologie und die Psychosomatik. Hinzu kommen die Anästhesie, die diagnostische Radiologie sowie diverse Praxen. In der Filderklinik arbeiten rund 750 Mitarbeiter.

Kontakt

Filderklinik gGmbH

Im Haberschlai 7

70794 Filderstadt

Telefon: 0711 / 77 03-0

www.filderklinik.de