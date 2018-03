Anzeige

In den vergangenen zwei Jahren war unter einigen Künstlerinnen und Künstlern in der Beutauklinge die Idee gekeimt, gemeinsame Kunsttage in der und für die Straße ins Leben zu rufen. Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde der Plan kürzlich in die Tat umgesetzt. Unter dem Motto „Gartenkunst/Kunstgarten“ trafen sich Interessierte zu vereinbarten Atelierzeiten unter freiem Himmel vor den Garagen. Jeder Bewohner war schriftlich eingeladen worden. Alle Altersstufen waren vertreten, Profis, Laien und Neulinge mischten sich bunt untereinander. Nicht nur die kreativ Schaffenden, auch die Besucher und Passanten genossen die anregende Atmosphäre und den lebendigen Austausch. Durch die Aktionen erfuhr sowohl das kostbare wohltuende Gartengrün als auch die Straßengemeinschaft neue Wertschätzung. Die Ausstellung wurde mit einer Vernissage eröffnet. Nachdem man miteinander angestoßen und Horst Wöhrle in das Projekt eingeführt hatte, gab es bis in den späten Abend vielfache Möglichkeiten, sich zu begegnen und auszutauschen. Auch die Gaumenfreuden und der musikalische Ausklang begeisterten die Vernissagegäste. Die witterungsfesten Objekte sind noch bis Ende Oktober zu sehen.In den vergangenen Jahren haben bereits einige Aktivitäten wie Straßenfeste und Flohmärkte stattgefunden und viel zu einer lebendigen Straßengemeinschaft beigetragen.