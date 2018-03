Bad CannstattEine weitreichende Krankheitswelle, ein gesperrter Centerverteidiger, verletzte Schlüsselspieler und eine Torflaute ließen die Heimserie des SV Cannstatt in der 2. Bundesliga reißen. Im Duell der Landeshauptstädte zog der SVC mit 7:13 (1:2, 2:3, 1:3, 3:5) gegen die SG Stadtwerke München den Kürzeren.

Viele Spieler hatte Andras Feher in der Vorbereitung für das vorletzte Heimspiel der Saison nicht zu betreuen: Die Grippewelle hatte auch vor den Toren des Mombachbades nicht Halt gemacht und so zeigten sich unter der Woche immer größer werdende Lücken in den Reihen der Cannstatter. Am vergangenen Sonntag waren