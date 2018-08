Das kräftig motorisierte Topmodell in der kompakten Baureihe von Hyundai: Der i30N.

Das kräftig motorisierte Topmodell in der kompakten Baureihe von Hyundai: Der i30N.

EsslingenWenn Martin Winterkorn geahnt hätte, welche Auswirkungen sein flotter Spruch vor laufenden Kameras auf der IAA 2011 in Frankfurt hat, hätte er ihn sich wohl verkniffen. Für Hyundai war es jedenfalls so etwas wie ein Ritterschlag, als sich der frühere VW-Chef lobend über den kompakten Hyundai i30 geäußert hatte. „Da scheppert nix“, hatte er nach einer Begutachtung der damals zweiten Generation des Hyundai-Modells gesagt. Spätestens seit diesem Spruch gilt der i30 als „koreanischer Golf“, der dem deutschen Pendant immer mehr auf die Pelle rückt.

Heute, fast sieben Jahre später, ist Winterkorn längst weg und der i30 immer noch da, dynamischer als zuvor: Die dritte Generation ist seit etwa einem Jahr auf dem deutschen Markt – und mit dem i30N hat Hyundai vor kurzem ein besonders sportliches Modell nachgeschoben. Das kompakte Kraftpaket ist eine Alternative zum Golf GTI – und zwar eine preisgünstigere (ab 29 700 Euro). Das haben seit seiner Markteinführung im Spätherbst 2017 schon mehr als 4000 Käufer gemerkt. Zuvor haben die Koreaner ihr in Deutschland entwickeltes Sportmodell auf Herz und Nieren geprüft beziehungsweise weitgehend ausgiebig getestet. Beim i30N steckt ein 184 kW/250 PS starker Zweiliter-Turbobenziner unter der Haube. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange: Für weitere 2500 Euro gibt es den i30N Performance, der noch einmal 25 PS drauf legt. Der mit einem manuellen Sechsganggetriebe ausgestattete i30N entwickelt ein maximales Drehmoment von bis zu 378 Nm und bringt den Fronttriebler entsprechend flott in Fahrt: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er im besten Fall in gerade mal 6,1 Sekunden. Das Spitzentempo ist auf 250 km/h beschränkt. Dabei verbraucht der Motor laut Hyundai im Mittel 7,0 oder 7,1 Liter (159 bis 163 g/km CO2).

Neben dem stärkeren Motor baut Hyundai auch ein strammeres Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, stärkere Bremsen und ein Getriebe mit verkürzten Schaltwegen ein. Außerdem gibt es einen Klappenauspuff mit einer künstlichen Soundverstärkung für den Innenraum. Und damit man den ersten Kraftmeier aus Korea nicht übersieht, hat Hyundai auch am Design gearbeitet: So gibt es unter anderem modifizierte Schweller und Schürzen und einen großen Spoiler am Heck.

Das Sportfahrwerk des i30N lässt sich serienmäßig durch die adaptiven Stoßdämpfer in drei Stufen konfigurieren. Durch den Einbau des dreifach verstellbaren Hinterachs-Stabilisators kann der Fahrer die dynamischen Eigenschaften weiter verfeinern und die Stärke der Wank- und Rollbewegungen bei Kurvenfahrten beeinflussen. Das hat auch dazu beigetragen, den von der Fachzeitschrift auto motor und sport durchgeführten Vergleichstest gegen den Honda Civic Type R und den Seat Leon Cupra R zu gewinnen.

Serienmäßig sind beim Hyundai i30N die Zwischengas-Funktion (genannt Rev Matching), ebenso eine Launch-Control für einen optimalen Ampelstart und eine Overboost-Funktion. Auch Hyundai Smart-Sense zählt zum Ausstattungsumfang. Dahinter verbergen sich Assistenzsysteme wie eine City-Notbremsfunktion oder ein aktiver Spurhalteassistent.

Im mit 275 PS noch leistungsstärkeren i30N Performance kommt die Wirkungsweise der elektronisch geregelten Differenzialsperre hinzu, die die Traktion des Wagens in schnellen Kurven verbessert. Für Gänsehaut-Feeling sorgt je nach Fahrprofil in der Performance-Variante zudem der knackige Sound durch die variable Klappensteuerung der zweiflutigen Sportabgasanlage. Der i30N Performance verfügt außerdem über das schlüssellose Zugangssystem Smart Key inklusive Start-/Stopp-Knopf. Den von Hyundai sogenannten N-Thusiasten stehen insgesamt sechs Farben zur Auswahl. Wie die übrigen Modellvarianten der Baureihe läuft auch der i30N im tschechischen Hyundai Werk in Nosovice vom Band – und auch für ihn gilt die 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung.jp