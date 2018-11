Anzeige

Wolfschlugens Bürgermeister Matthias Ruckh und die Geschäftsleitung der Genoba Wolfschlugen haben gemeinsam zwei Fußballtore auf dem Kleinspielfeld an der Sporthalle ihrer Bestimmung übergeben. Nachdem die mutwillig zerstörten Netze der alten Tore seit langem abmontiert waren, hatten sich einige Jugendliche schon lange neue Netze gewünscht. Für die alten Tore waren allerdings keine strapazierfähigen Netze mehr lieferbar.Angesichts der Haushaltslage fragte Bürgermeister Ruckh bei der Genossenschaftsbank Wolfschlugen an, ob sie eine Sponsoring-Aktion für denkbar hielten. Die Bank erklärte sich bereit, den Betrag über 2616 Euro zur Anschaffung der Gemeinde zu spenden. In den Sommerferien hat das Bauhofteam die neuen Tore der Firma Benz aus Winnenden aufgestellt und die Netze montiert. Nun können Kinder und Jugendliche wieder Fußball spielen und auf die vollständig neuen Tore zielen. Bürgermeister Ruckh bedankte sich recht herzlich bei der Genoba Wolfschlugen für die Unterstützung bei der kurzfristigen Aktion.