Anzeige

Die Kinder der Schulklasse 2b der Grund- und Hauptschule Aichwald kamen mit ihren Lehrerinnen Weinschenk und Weberpals zu einem Experimentier-Camp in die Käthe-Kollwitz-Schule und durften bei den Schülerinnen und Schülern der zweijährigen Berufsfachschule für Labortechnik in Esslingen heiße und dufte Versuche durchführen. Die achtjährigen Kinder verbogen über der Flamme eines Bunsenbrenners lange Glasstäbe und entzogen Zitronen ihren Duft, den sie dann in Flaschen abfüllten. „Das sieht schon wild aus, wenn die Kleinen an der Flamme werkeln“, sagt eine Schülerin, die das Ganze begleitet, und wird für ihre gute Arbeit von den betreuenden Lehrerinnen Kofler und Veit gelobt. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit verschiedenen Grundschulklassen erfolgt bereits zum fünften Mal.Wenige Räume weiter kamen dann die Großen zum Zug. 13 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 der Zollberg-Realschule versuchten sich in leichten bis schwierigen Experimenten. Betreut wurden sie und Lehrerin Deiss von den abgehenden Abiturienten des Biotechnologischen Gymnasiums der Käthe-Kollwitz-Schule. „Ich bin so begeistert von meinen Schülerinnen und Schülern, dass sie es sich nicht nehmen lassen, trotz Abiturstresses hier zu helfen,“ schwärmte Jörg Wörle-Knirsch und belohnte sie dafür am letzten Schultag mit einem selbstgebackenem Kuchen. Lisa Schmid, Absolventin der Zollberg-Realschule, freute sich riesig, ihre frühere Biologielehrerin zu treffen, und verkündete stolz, jetzt mit „Abitur Biologie studieren zu können“. Auch Alexandra Grau wird etwas in der Richtung studieren, „aber auf Lehramt“. Dass ihr Unterrichten Spaß macht, konnte man an jenem Tag erleben. Die anderen Helfer, Christopher Flaig und Melanie Schwarz, werden eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich der Lebenswissenschaften machen und zeigten sich begeistert von der Motivation und dem Wissen der Realschüler. „Mit diesen kleinen, aber spannenden Experimenten wollen wir unseren Schultyp in den Realschulen bekannter machen“, berichtete Herr Böhle von der Käthe-Kollwitz Schule, der mit Herrn Raisch von der Zollberg-Realschule diese Kooperation begründet hat und zu einer regelmäßigen Veranstaltung machen möchte.