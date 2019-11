The Castles of Burgundy

"Castles of Burgundy", die Neuauflage von "Burgen von Burgund".

EsslingenSaß man bislang am Spieltisch und der freakige Typ gegenüber raunzte einem zärtlich „Bubu“ zu – war das kein Fall für #MeToo, sondern die Ehrerbietung für ein Brettspiel, das trotz seines für die Szene biblischen Alters weiterhin Kultstatus hat: „Die Burgen von Burgund“ ist seit 2011 ein Aufbaustrategie-Titel von Spieletüftler Stefan Feld. Erfahrene Würfelschieber widmen ihm Elogen, und manchen gilt das Spiel als Goldstandard des Genres.

Nun feiert Alea, die Vielspielermarke von Ravensburger, 20-jähriges Bestehen und bringt – nein, kein neues „Bubu“, sondern ein edel gestaltetes „Cabu“ auf den Markt – in Pappe und als App zusammen mit dem Partner Digidiced. „The Castles of Burgundy“ heißt der Titel nun – Markenpflege funktioniert auch in der Brettspiel-Branche zunehmend globalisiert.

Das Spiel

Ob mit oder ohne Strom platzieren die Spieler von Runde zu Runde entsprechend zweier Würfelwürfe Sechsecke auf ihrer Auslage. In der arg dünnen Spielgeschichte meint das so viel wie: sein florierendes spätmittelalterliches Fürstentum aufbauen. Dabei puzzelt man die Landschaften so zügig wie renditereich (Siegpunkte!) zu, handelt Waren und streicht Boni ein. Die Würfel sind „Arbeiter“, die entsprechend ihrer Augenzahl Aktionen eröffnen. Mechanisch bleibt „Cabu“ klassisch, Strategie, Taktik und Glück sind wohl austariert, alles ist elegant und stimmig verzahnt.

Die App

Für Handy oder Tablet (iOS, Android, Steam) haben die Programmierer das komplexe, tischfüllende Spiel auf eine leicht pixelige, aber übersichtliche Ansicht gebracht. Per Tutorial lässt sich „Cabu“ rasch erlernen – und es entfällt der Aufbau- und Verwaltungsaufwand, der beim Brettspiel hoch ist. Online wie auch am selben Gerät kann man gegen reale Gegner spielen. Oder man misst sich mit der KI – die bald schon auf höchster Stufe bezwingbar ist. Eine halbe Stunde Zeit braucht eine Partie – und die sind mit hübscher Knobelei und ordentlich Varianz gut gefüllt.

Die Neuauflage

Doch gerade hinsichtlich der Varianz bietet die Brettspiel-Neuauflage, die im eleganten Karton in Gold und Burgundrot daher kommt, mehr: Zehn bislang verstreut erschienene Erweiterungen und Mini-Ergänzungen sind nun gebündelt – eine elfte gibt’s obendrein: Schilde, die den Spielern starke Fähigkeiten verleihen. Neben dem klassischen „Mehr-vom-Selben“ – neue Sechseck-Plättchen und Spielerpläne mit Zusatz-Twist – ist ein Teamspiel enthalten, bei dem Zwei-gegen-Zwei auf je einem Doppelplan puzzeln – für Erfahrene eine nette Alternative, mit Neulingen ein begleiteter Weg ins Spiel. Die Solo-Variante verändert die Regeln deutlich, dafür muss kein zweiter Spieler mitgesteuert werden.

Generell wurden die Farben kräftiger, die Illustrationen moderner, die Symbole klarer, die Begrifflichkeiten griffiger, das Brett größer – ein Facelift, der dem Spiel gut getan hat. Mag der „Bubu“-Veteran auch manch Altvertrautem und Weggefallenem nachheulen: Neueinsteiger sollten zuschlagen, zumal das Spiel beweist, dass es zurecht ein absoluter Klassiker ist.