Erstmals hatte die Evangelische Kirchengemeinde Wolfschlugen Unternehmer und Geschäftsleute der Betriebe am Ort zu einem Vortrags-abend ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Entstanden ist die Idee eigentlich wegen der Wirtschaftskrise, durch die viele Unternehmen in den vergangenen Monaten in große Schwierigkeiten geraten sind. Im Kirchengemeinderat hat man sich dann gefragt, ob die Kirche nicht in dieser Zeit auf die Sorgen und Ängste der Unternehmer reagieren müsste.Im Vorbereitungsteam fand man schnell einen geeigneten Referenten, den Stuttgarter Prälaten Ulrich Mack. Er gehört als „Regionalbischof“ zur Führungsebene der Landeskirche und ist mit vielen Unternehmern im Gespräch. Begrüßt wurde er von Dieter Schenk vom Vorbereitungsteam. Pfarrer Michael Karwounopoulos eröffnete mit der Frage, ob es sinnvoll sei, dass „Kirche sich zu Fragen äußert, die nicht mit geistlichen, sondern mit weltlichen Dingen zu tun haben.“Schnell entkräftete Mack den Einwand, vom Glauben her könne man nichts zu aktuellen wirtschaftlichen Fragen sagen. Nach einer Analyse der wirtschaftlichen Lage „aus der Sicht eines Pfarrers“ bezog sich der Prälat auf die zehn Gebote der Bibel. Die Bibel fordere den Schutz des Eigentums mit dem Gebot „Du sollst nicht stehlen!“ Da gehe es auch darum, nicht auf Kosten anderer zu leben. So zeige die Wirtschaftskrise, dass zu viele auf Kosten von anderen gelebt haben, bevor Wirtschaftssysteme zusammengebrochen sind. Der Begriff des „ehrbaren Kaufmanns“ sei etwas, was die Menschen neu fasziniere. Gemeint sei der Unternehmer, der „am Tag mit Freude seine Geschäfte mache und nachts mit gutem Gewissen ruhig schlafen kann“, also jenes Unternehmers, der verantwortlich gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft handelt.Schließlich redete Mack als Geistlicher davon, wie wichtig es sei, auch den Sonntag und die Sonntagsruhe ernst zu nehmen. Daneben soll die Dankbarkeit für das Erreichte gegenüber Gott nicht vergessen werden. Wohlstand sei nichts Schlechtes, aber er sollte in der Verantwortung vor Gott zum Guten gebraucht werden. Im lockeren Gespräch blieben die über 50 Gäste mit dem Prälaten noch lange zusammen.