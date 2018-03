Anzeige

Kürzlich bezauberte die Liedpoetin Claudia Pohel ihr Publikum im Bürgerzentrum Lichtenwald mit melancholischen Versen zur Harfe und witzigen schwäbischen Liedern zur Gitarre. Die attraktive Musikerin schreibt alle ihre Lieder selbst. Die Ideen dazu „überfallen“ sie regelrecht, erzählte sie den Besuchern des Liederabends.Zur Einstimmung an diesem nasskalten Abend spielte sie das wehmütige Lied „Wenn der Sommer geht“. Mit ihrer keltischen Harkenharfe gab sie die von ihr vertonten Gedichte von Hesse und Rilke den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Besten.So unterschiedlich ihre Instrumente, so vielseitig ist auch ihr Repertoire: Ihr erotisches Lied vom Bruder der schönen Lau, der im Blautopf haust, aber auch das „globale Friedenslied“ über die Romond-Nomfliegschneck oder das Lied über das Chormitglied „Rosalind“, das eine tolle Oberweite hat, aber nicht singen kann, lösten bei den Zuhörern viele Lacher aus.Auch das Lied über den Rufmord „Mr schwätzt über mi“ fand großen Beifall. Mit sphärischen Harfenklängen besuchten „Die Geister der Nacht“ wenig später das aufmerksame Publikum. Die Künstlerin besang humorvoll ihre Erfahrungen mit der Polizei, die ihre im Schlafsack verpackte Harfe für eine Leiche hielt, im Lied „I fahr so gern in dr Nacht“. Noch lange nach dem Programm saßen die Besucher und die Musikerin zum gemütlichen Plaudern beisammen, wobei ein ehemaliges Mitglied der Fischer-Chöre noch Anekdoten aus seiner aktiven Zeit erzählte. Diese Begegnung haben viele sehr genossen. Erst kurz vor Mitternacht löste sich die Runde mit sichtlichem Bedauern auf.