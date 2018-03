Anzeige

Erkenbrechtsweiler (rok) – Auf der Schwäbischen Alb lag vor gut 2000 Jahren die größte keltische Siedlung Europas. Außer ein paar Schildern vor den Hügeln am Heidengraben und an restaurierten Toren weist wenig darauf hin. Das wollen die Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben ändern. Sie planen ein Informationszentrum, das am Heidengraben zwischen den drei Gemeinden liegt.