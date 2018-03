StuttgartDie Enttäuschung hielt sich bei den Sportbund-Akteuren nach der klaren Schlappe im Spitzenspiel zu Hause gegen die Zweitplatzierte TSG aus Kaiserslautern in Grenzen. „Der Spielverlauf hat gezeigt, dass die Gäste noch etwas zu stark für uns sind“, sagte Sportbund-Mannschaftsführer Thomas Walter nach der Partie. Vor dem ersten Ball schöpfte er jedoch eine minimale Hoffnung, den „enttäuschend wenigen Zuschauern“, so Walter, doch eine Überraschung in der Sporthalle Nord präsentieren zu können. Grund: Kaiserslauterns japanischer Spitzenspieler Haruki Miyamoto – bislang mit einer 8:4-Einzelbilanz ausgestattet – fehlte in Stuttgart. Stuttgarts Nummer