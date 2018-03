1970 wurde der Quellenpokal das erste Mal ausgetragen und zieht seitdem jedes Jahr mehrere Hundert Besucher in die Festsäle. Dieses Jahr fand er in der Schwabenlandhalle in Fellbach statt und wies ein fast ausverkauftes Haus mit knapp 350 Ballgästen vor. Die Hauptveranstaltung des Abends - das Tanzturnier um den 41. Quellenpokal - konnte mit einem neunpaarigen Teilnehmerfeld aus ganz Deutschland aufwarten. Das überaus starke Feld, in dem unter anderem die fünftplatzierten der deutschen Meisterschaft der Hauptgruppe-I-S-Latein, Pavel Zvychaynyy und Sarah-Sophie Ritz vom TSC Astoria Karlsruhe teilnahmen, begeisterte an diesem Abend das Publikum. Bereits in