1:1 stand es nach den ersten beiden Doppeln, Rappenaus Doppel 3 mit Happek/Beranek führt 2:1 nach Sätzen, am anderen Tisch steht Rakov ebenfalls kurz vor einer 2:1-Satzführung gegen Sportbunds Spitzenmann Hao Mu. „Am Anfang habt ihr viel Glück gehabt“, kommentierte Ex-Sportbundler Mike Behringer nach dem Spiel. Und tatsächlich: Die folgenden Minuten lenkten die Partie in eine völlig andere Richtung. Andreas Escher/Daniel Hartmann drehten das Doppel in beeindruckender Manier, siegten mit einer etwas verhalteneren Taktik noch in fünf Sätzen. Und Hao Mu demonstrierte seine Nervenstärke, als er im dritten Satz zum 9:9 ausglich und dann einen seiner berühmten