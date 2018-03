Anzeige

(dl) - Die Zusammenstellung der Werke war ebenso erhellend wie das Musizieren elektrisierend. Das ziemlich späte Klaviertrio in G-Dur von 1795, das sogenannte Zigeunertrio Joseph Haydns, wurde kombiniert mit dem frühen Klaviertrio Opus 1,1 von Ludwig van Beethoven. Er komponierte es sozusagen unter den Augen seines Lehrmeisters Haydn. Es ist erstaunlich, wie sehr dieses frühe Werk des Meisters bereits in die musikalische Zukunft weist, wie umfänglich es auch ist gegenüber Haydns Trio. Den Schluss bildete dann ein Werk aus dem letzten Lebensjahr eines Komponisten, das Klaviertrio B-Dur D 898 von Franz Schubert. Das alles wurde vom Klaviertrio Stuttgart (und nicht vom Philharmonischen Klaviertrio, wie irrtümlicher Weise vom Veranstalter und der Presse in die Welt gesetzt wurde) mit großer Kraft, gestalterischer Unbedingtheit, mit Eleganz, Einfühlung und Präzision dargestellt. Klangschön und gelassen musizierten die drei ihren Haydn. Niemand drängte in den Vordergrund; jeder überließ dem anderen seine Highlights. Innere Ruhe gab den Musikern Kraft für energische Aufschwünge, die dann wieder in filigrane Momente übergingen. Auch im heiklen Presto des letzten Satzes wahrten die Instrumentalisten im Getümmel der mitreißenden folkloristischen Rhythmen ihre Sicherheit im Zusammenspiel.

Ähnlich ging es weiter im Trio von Beethoven. Die Verschiedenartigkeit der Themen im ersten Satz nahmen sie zutreffend in den Griff. Die Akzente, schon den schroffen Beethoven fernerer Zeiten ahnen lassend, kamen mit gehörigem Nachdruck. Der langsame Satz ließ Violine und Cello intensiv klagen. Das Scherzo, der dritte Satz also, ist recht eigenwillig - die Musiker wurden dem gerecht. Der letzte Satz, wieder ein Presto, ließ erneut staunen über die Durchsichtigkeit des Musikzierens und die Perfektion des Zusammenspiels.

Das zweitletzte Klaviertrio Schuberts ist ein Meisterwerk der Instrumentationskunst. Wie der Komponist die Klangfarben der drei Instrumente mischt und wieder entflicht, das ist an sich schon hörenswert. Violine und Cello gehen manchmal im Oktavabstand parallel; es klang wie ein zusätzliches Instrument. Der langsame Satz, am Ende des Konzertes als Zugabe wiederholt, erinnerte an das Shakespeare-Wort: „Die Saiten sind aus Darm und reißen einem dennoch die Seele aus dem Leib!“ Der letzte Satz fasste die Qualitäten des Trios noch einmal zusammen. Entwicklungen und Brüche artikulierten sie gleichermaßen einsichtig. Und wenn die drohende Welt des Unterganges an einigen Stellen die Fröhlichkeit überschattete, erhielt auch das eindringlichen musikalischen Ausdruck.

Drei Musiker, Daniel Röhm, Klavier, Karina Kuzumi, Violine und Bernhard Lörcher, Violoncello, trafen sich zum Vergnügen eines nicht allzu zahlreichen Publikums zu einem geselligen Musizieren, in dem sich Tiefendimensionen wie nebenbei auftaten.