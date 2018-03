Anzeige

Von Iris Frey





Die Stuttgarter Kriminächte haben auch die Stadtteilbücherei erfasst. Jan Costin Wagner las aus seinem Krimi. Kurz zuvor wurde eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Kaltland“ sind Plakate zu sehen, die bildnerisch und literarisch Anregungen aller Art geben, denn neben den Bildern gibt es auch kurze Krimis, die dazugehören und die es vereint als Katalog gibt. Entstanden ist die sehenswerte Ausstellung in der Klasse BKGD 1.2 bei den Lehrern Uli Olpp (Grafikdesign), Daniela Dietmann (Freies Zeichnen) und Elisabeth Utz (Deutsch). Ausführende sind die Schüler, die sich im ersten Jahr am Berufskolleg für Grafikdesign an der Johannes-Gutenberg-Schule befinden. Das besondere an den Plakaten: Es ist alles Handarbeit, nichts am Computer gemacht. Begonnen wurde mit Fotos von spannenden Motiven, am Hauptbahnhof von Oberleitungen mit 40 000 Volt Spannung, berichtet Olpp. Auch abstrakte Fotografien wurden im Stuttgarter Bankenviertel aufgenommen, die die Grundlage für die Arbeiten bildeten. Die fotografischen Motive wurden über indirekte Zeichen- und Druckverfahren zu den Plakatmotiven verarbeitet. Dabei wurden die Oberflächen farbig eingewalzt und darüber gedruckt mit ganz besonderen Druckstöcken: Metall, Latten, Scheibenwischern, Blechstreifen, Mülleimern. So wurden Spuren gedruckt. Kriminalisten sind schließlich stets auf Spurensuche. Walzen schafften zusätzliche optische Effekte. „Es war verblüffend, wie stark der Zufall im Spiel war. Man kann es nicht so genau steuern und doch ist alles sehr richtig und passend“, sagt Dietmann. Die Plakate wirken auch bewusst geheimnisvoll. Die Schüler lernten zudem, wie sie eine Fläche spannungsreich organisieren. Kreiert wurde in den Krimifarben rot und schwarz. Hinter jedem Plakat steht ein Krimi, den sich die Schüler ausgedacht haben.In „Kaltland“ geht es um einen politischen Hintergrund: „Irakische Flüchtlinge erfroren im Container in Deutschland. Sie wollten nach Schweden, wo sie Asylrecht haben, so Plakatschöpfer Valentin Wenzel. In „Down“, von Judith Hess gestaltet, geht es um einen Krimi in Kanada, in Nelson. „Die Bar ‚The Royal‘, die hier steht, gibt es tatsächlich“, sagt Hess. Sie war selbst schon dort. Ihr und Wenzel hat es viel Spaß gemacht, die alternativen Drucktechniken von Hand zu erkunden. Die Lehrer betonen die fächerübergreifende Zusammenarbeit, die häufig an der Johannes-Gutenberg-Schule sei. „In der Grafik geht es darum, Text und Bild-Informationen zusammenzubringen, so Dietmann. Und nur Krimis schreiben reichte nicht. Die Schüler mussten sich auch einen Titel überlegen zu ihren etwa zehn Sätzen, die die Geschichte beschreiben. Sehr viele Wortschöpfungen entstanden. Die Schüler zeigten, dass sie kreativ mit der Sprache umgehen können. So entwarfen sie die Plakate für fiktive Lesungen, aber alle ganz bewusst: Der Krimi „Tod im Netz“ wurde natürlich auf der Computermesse Cebit in Hannover präsentiert. Die Ausstellung wurde mit einer Performance der 20 gestaltenden Schüler eröffnet, die einen Klangteppich aus ihren Krimitexten bildeten. Die Ausstellung sei eine große Chance für die Schüler, so Dietmann, denn auch im Alltag müssen sie ihre Werke gut darstellen können. Sie ist von der Begeisterung der Schüler begeistert. Olpp freute sich, dass die Schüler zu Dingen kamen, die für ihn überraschend waren, etwa im Bild „Gier“, wie es gelungen ist, ein reifes, einfaches Plakat mit nüchterner Formensprache mit einer so knackigen Lösung zu schaffen.Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni in der Stadtteilbücherei Bad Cannstatt, Überkinger Straße 15, zu sehen.