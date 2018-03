Anzeige

Die Kleintierzüchter Wernau haben seit 60 Jahren eine Jugendgruppe. Dort treffen sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Einige kommen auch von auswärts. Seit 1986 hat der Verein einen Jugendraum mit Fernseher, Kühlschrank, Dartspiel, Fußballwand und Kassettenrekorder. Bei diversen Rassegeflügelschauen waren die jugendlichen Züchter dank der Unterstützung des Zuchtwarts oder der Eltern, immer wieder erfolgreich. Zuletzt der Jüngste, Max Baumann aus Hochdorf. Er erhielt zwei Mal den Wanderpokal und den Sonderehrenpreis für seine Rassehühner. Die Jugend trifft sich alle 14 Tage zum Basteln, Wandern, Grillen und Spielen. Sie nehmen jedes Jahr am Kreisjugendtreffen teil. 1996 war der Kleintierzüchterverein Wernau auf der Kranzhalde Gastgeber für das Landesjugendtreffen, das alle zwei Jahre stattfindet. Dort gibt es tolle Events mit Spiel, Sport, Disco und Festumzug. Die Wernauer Jugend war außerdem bei Schauen in Münsingen, Thalheim/Mössingen und Walddorfhäslach.Seit 16 Jahren verbringen die Kinder jeweils die erste Ferienwoche auf der Otto-Mörike-Hütte in Bissingen. Mit dabei sind immer Gäste aus Notzingen, mit denen die Wernauer sehr verbunden sind. Zweck dieses Aufenthalts ist, soziales Verhalten und Kommunikation zu fördern, zumal es dort Küchen-, Aufräum- und Putzdienst gibt. Die meiste Zeit verbringen sie mit Sport und Spiel in freier Natur. Wichtig sind die Abende am Lagerfeuer. Bei Besuchen in anderen Zuchtanlagen lernen die Jugendlichen neue Tierrassen kennen. Ausflüge mit der Kreisjugend finden jedes Jahr statt. Durch das altersbedingte Ausscheiden mit 18 Jahren schrumpft die Gruppe. Der Sinn der Jugendarbeit ist, die Kinder an den Natur- und Tierschutz heranzuführen. So entstehen Freundschaften und das soziale Verhalten wird gefördert.