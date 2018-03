Anzeige

Jürgen Matuschek ist seit 25 Jahren der Dirigent des Akkordeonvereins Wernau. Bürgermeister Armin Elbl gratulierte ihm im Rahmen des Jahreskonzertes „Klangbogen“ zu diesem herausragenden Engagement und bedankte sich für die hervorragende musikalische Darbietung. „Ich freue mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie Sie Ihr Akkordeonorchester zu musikalischen Höchstleistungen antreiben“, sagte der Stammgast bei den Konzerten. Nicht nur privat ist der studierte Musiker den Tönen verfallen. Hauptberuflich leitet Matuschek seit 1995 die Wernauer Musikschule. Mit Erfolg: Die Schülerzahlen sind während seiner Tätigkeit um ein Vielfaches gestiegen und der Bereich der Vereinskooperationen wurde durch die musikalische Ausbildung des Musikvereins Stadtkapelle Wernau weiter ausgebaut. Das Jubiläumskonzert in der voll besetzten Stadthalle war sehens- und hörenswert. Mit dem Titel „L áccordéon“ begann die Akkordeon-Band die musikalische Reise in Frankreich. Global ging es weiter mit dem stimmungsvoll vorgetragenen „We Are The World“ von Michael Jackson, die Zuhörer waren von den jungen Künstlern begeistert. Den einen oder anderen Besucher hat es sicher in den Beinen gezuckt, als das Ensemble music virtuos mit dem Irish Step Dance N° 1 flott loslegte. Nach einem ruhigeren Tango nahm der „Westernzug“ des Ensembles dann beim „Orange Blossom Special“ wieder volle Fahrt auf. Vor der Pause kamen die Gäste noch in den Genuss des Könnens der Solisten George Kuchar (Piano) und Jürgen Matuschek (Akkordeon). Perfekt im Zusammenspiel, sowohl bei den gefühlvollen Titeln als auch beim temporeichen Klassiker „Root Beer Rag“, erhielten die Vollblutmusiker begeisterten Applaus.Den zweiten Teil begann das Orchester unter Matuscheks Leitung mit der „West Side Story“. Die Vorgaben des Dirigenten hinsichtlich Tempo, Dynamik und Zusammenspiel wurden perfekt umgesetzt, ein schönes Geschenk des Orchesters zum Dienstjubiläum. Für die künftigen Proben und Konzerte überreichten die Musiker ihrem Dirigenten einen selbst entworfenen und konstruierten Notenständer. Nach „Palladio“ und „Mac Arthur Park“ erhielt das Orchester für die letzten zwei Titel des Abends Verstärkung von den Akkordeonschülern und der Akkordeon-Band. Mit eigens vom Dirigenten geschriebenen Noten begleiteten sie harmonisch das Orchester bei „Nessun Dorma“ von Puccini und dem Rocktitel „Since you've been gone“. Nach langem Applaus endete die diesjährige musikalische Reise mit der Zugabe „Africa“ auf dem Schwarzen Kontinent.