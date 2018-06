Jessy Martens setzt starken Schlussakkord

Aichwald (kh) – Mit großartigen Konzerten von Playground und Jessy Martens mit Band (Foto) ist das Goldgelb-Festival in Aichwald zu Ende gegangen. An fünf Tagen strömten insgesamt 32 000 Besucher ins Sonnenblumenfeld. Rainer Geyer, Vorsitzender des Kulturvereins Krummhardt, kündigte in seinem Schlusswort an, dass es in zwei Jahren eine Neuauflage geben wird.