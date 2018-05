Anzeige

StuttgartDie neue A-Klasse ist am Start: Mercedes bietet die nun vierte Generation zunächst ab 30 232 Euro an (Benziner, 163 PS). Ausstattungsbereinigt bleibe es damit auf dem Preisniveau des Vorgängers, teilt Mercedes mit. Abgesehen von den Abmessungen, das Auto ist um zwölf Zentimeter auf 4,42 Meter gewachsen, etwas flacher und etwas breiter geworden, hat sich äußerlich wenig verändert. Innerlich schon, denn in der neuen A-Klasse steckt jede Menge Innovation: Es gibt ein Zusammenspiel von einem freistehenden, durchgehenden Bildschirm-Cockpit, einem Headup-Display, dem ersten Touchscreen bei Mercedes und einer selbstlernenden Sprachsteuerung ohne feste Befehlsketten.

Laderaum wächst auf 370 Liter

Dazu gibt es laut Hersteller für das Einstiegsmodell eine deutlich erweiterte Ausstattung mit vielen Assistenzsystemen vom anderen Ende der Modellpalette, etwas mehr Platz im Fond, einen bequemeren Einstieg und einen besseren Ausblick sowie einen größeren Kofferraum, der von 341 auf 370 Liter erweitert wurde. Auch die Motoren sind neu: Los geht es zunächst mit zwei Vierzylinder-Benzinern, die beide serienmäßig wie sonst nur die Diesel über einen Partikelfilter verfügen.

Im vorläufigen Grundmodell A 200 arbeitet ein 1,3-Liter mit 120 kW/163 PS und Zylinderabschaltung, der auf einen Normverbrauch von 5,8 Litern und einen CO2-Ausstoß von 133 g/km kommt. Darüber rangiert im A 250 ab 36 462 Euro ein 2,0-Liter mit 165 kW/224 PS (6,2 Liter und 141 g/km).

Zunächst ist nur ein Diesel verfügbar, der A 180 d mit 1,5 Litern Hubraum (ab 31398 Euro). Der Motor leistet 85 kW/116 PS und soll laut Datenblatt nur 4,1 Liter verbrauchen (108 g/km). Weitere Motoren für weniger Geld oder mit mehr Leistung sind laut Mercedes bereits in Planung, genau so wie eine Reihe von Allradmodellen.

Dank intelligenter Sprachsteuerung lässt sich die neue A-Klasse mit dem Schlüsselwort „Hey Mercedes“ direkt aktivieren. Per Smartphone kann der Fahrer es öffnen, schließen und die Klimatisierung des Innenraums durch eine einfache Ansage steuern.

Rund ein Jahr lang ab Markteinführung ist die A-Klasse als sogenannte Edition 1 für einen Aufpreis von 7021 Euro gegenüber dem vorläufigen Einstiegsmodell erhältlich. Sowohl im Exterieur wie im Interieur besitzt dieses exklusive Sondermodell zahlreiche Farbakzente in Edition Green. Darüber hinaus sind Ausstattungsdetails wie LED-Scheinwerfer, Sportsitze und Ambientebeleuchtung serienmäßig. Kombinieren lässt sich die Edition 1 mit allen Motorisierungen.

Unterdessen hat Mercedes auf der Peking Motor Show auch eine Limousinen-Version der neuen A-Klasse präsentiert. In Deutschland kommt diese Version mit konventionellem Radstand im Herbst in den Handel, teilte Mercedes mit. Eine Langversion wird ausschließlich für den chinesischen Markt gebaut. Die Form ist zwar eigenständig und soll sich mit ihrer etwas strengeren Linienführung deutlich vom CLA unterscheiden, der als viertüriges Coupé auch weiterhin angeboten wird. Doch unter dem Blech nutzt die Limousine die gleiche Technik. Das gilt dem Hersteller zufolge für die Assistenzsysteme genauso wie für das neue Infotainment- und Bedienkonzept MBUX mit freier Sprachsteuerung und die Motoren. In China sind das zunächst der neue 1,3-Liter mit Zylinderabschaltung und 100 kW/136 PS oder 120 kW/163 PS. Später folgt ein 2,0-Liter-Motor mit 140 kW/190 PS. In Deutschland soll es den Wagen dann aber genau wie das Schrägheck auch mit Dieseln geben, so Mercedes.

A-Klasse-Kunden zehn Jahre jünger

„Die A-Klasse ist mit über drei Millionen ausgelieferten Fahrzeugen seit Markteinführung 2012 das Erfolgsmodell unserer Kompaktwagengeneration und hat wesentlich zur Verjüngung der Marke Mercedes-Benz beigetragen. So sank das Alter unserer A-Klasse Kunden in Europa um zehn Jahre, in China sind sogar ein Drittel aller Kunden unter 30 Jahre alt. An diesen Erfolg wollen wir jetzt mit der vierten Generation der A-Klasse anknüpfen, die Lifestyle und Digitalisierung im Fahrzeug intelligent vereint und neu definiert“, so Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Pkw zum Start des jüngsten Serienmodells von Mercedes.jp/dpa