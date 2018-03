Ja-Wort im Pfarrgarten

Wendlingen (hir) – Die Idylle liegt hinter dem alten Pfarrhaus in Unterboihingen: Der Pfarrgarten wird vom barocken Pfarrhaus verborgen, in dem heute das Stadtmuseum untergebracht ist. Kräuter-, Bauern- und Nutzgarten werden von der ehrenamtlichen Initiative des Museumsvereins gepflegt. Das Besondere an diesem Bauerngarten: Inmitten der bunten Blumenwelt kann man sich trauen lassen.