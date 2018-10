Am Stammsitz der Firma Boley (rechts) will ein Investor ein Hotel bauen. Ob das Rathaus mitspielt, ist allerdings noch offen.Bulgrin

Esslingen (do) – Investoren sehen in Esslingen den Bedarf für weitere Hotels. Konzentrierte sich das Interesse zuletzt auf ein Grundstück neben dem Esslinger Bahnhof, so rückt jetzt auch das Gelände der Firma Citizen und Boley ins Blickfeld (Foto). Dort gibt es unabhängig von den städtischen Plänen für den Bahnhof ebenfalls Bestrebungen, ein zusätzliches Angebot zu schaffen.