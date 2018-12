Anzeige

Von Michael Paproth





Esslingen - Urlaub machen in der eigenen Ferienwohnung und ganz nebenbei Renditeaussichten in den Blick nehmen, steht bei privaten Kapitalanlegern offenbar hoch im Kurs. Das ergab eine Marktstudie des Internet-Portals FeWo-direkt und der Maklerfirma Engel & Völkers. Der Kern ist: Ferienwohnungen werden der Studie zufolge nicht nur als wertstabile Geldanlage mit guter Rendite geschätzt, sondern auch als eigenes Feriendomizil. 4410 Eigentümer von Ferienimmobilien haben an der Umfrage teilgenommen. Demnach boomte die Ferienwohnung als Anlageform gerade in den vergangenen vier Jahren. Fast jeder dritte befragte Eigentümer kaufte seine Immobilie in diesem Zeitraum. Mehr als die Hälfte der Objekte befindet sich in Deutschland, vorwiegend an Nord- und Ostsee sowie in Bayern. Mit weitem Abstand folgen Spanien und Österreich.

Nähe und Rechtssicherheit

Räumliche Nähe, Rechtssicherheit und Renditeaussichten würden für den Standort Deutschland sprechen. In der Studie werden als Gründe für das Investment auch Altersvorsorge, Inflationsschutz sowie Steuervorteile genannt. Angeblich sind 97,9 Prozent der Käufer mit ihrer Investitionsentscheidung zufrieden, vor allem wegen der hohen Rendite von durchschnittlich 7,9 Prozent, heißt es in der Studie. Fast jede zweite Ferienimmobilie sei zudem im Wert gestiegen. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings, dass jede zweite im Wert gesunken ist oder bestenfalls wertstabil geblieben ist. In der Studie wird auf diesen Aspekt nicht näher eingegangen.

Patrick Rosenberger, Leiter Baufinanzierung und Immobilien bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, fragt sich, ob die Ostsee als Urlaubsziel auch in zehn Jahren noch so im Trend liegt wie heute. Dies hätte Auswirkungen auf Wert und die Mietnachfrage. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung der Schwäbischen Alb, die als Urlaubsort nicht mehr so gefragt sei. Zudem gibt der Fachmann zu bedenken, dass Ferienwohnungen eventuell stärker abgenutzt werden - und: „Wer kümmert sich darum?“ Wird ein Dienstleister für Vermietung und Instandhaltung beauftragt, geht das zulasten der Rendite.

Dietmar Zirn, er ist Bereichsleiter „Rund um die Immobilie“ bei der Volksbank Esslingen, weiß, dass viele von einer schönen Finca oder einem Strandhaus träumen - und das nicht wegen der Rendite: „Da kommt sehr viel Herzblut mit hinzu.“ Zirn gibt zu bedenken: „Viel mehr als in unserer Region kommt es auf die Immobilienmarktrecherche vor Ort an, was oft wegen Sprachbarrieren schwierig wird. Damit rückt die abgedroschene, aber gültige Grundregel für den Erwerb von Immobilien in den Mittelpunkt: Lage, Lage, Lage.“

Kai Enders, Vorstand der Engel & Völkers AG, bricht eine Lanze für ein Investment: „Ferienimmobilien sind für viele Menschen neben dem werthaltigen Bestandteil der Altersvorsorge gleichzeitig eine spaßbringende Kapitalanlage.“ Tobias Wann, Deutschland-Chef von FeWo-direkt, sagt: „Vermieter in spe tun gut daran, das gewünschte Objekt vor dem Kauf nach qualitativen Kriterien zu überprüfen. Mieter legen mehr Wert auf eine hochwertige Ausstattung mit allen Annehmlichkeiten wie WLAN.“ Geschätzt würden auch Leihfahrräder, Entertainment-Anlagen sowie Brötchen- oder Wäscheservices: „Der Trend geht zu schlüsselfertigen Objekten, die nicht mehr saniert werden müssen, sondern sofort vermietet werden können.“

Wer in eine Ferienwohnung investieren möchte, sollte wissen, wie seine potenzielle Kundschaft aufgestellt ist. Antworten darauf gibt eine Studie zum Ferienhaustourismus in Deutschland, die von HomeAway Deutschland durchgeführt wurde. Die meisten Befragten (30 Prozent) gaben an, ihr Ferienhaus für den Zeitraum von zwei Wochen zu buchen. Die Hauptreisezeit konzentriert sich auf die Sommerferienmonate Juli, August und September. Dabei werden Ferienhäuser im Ausland in der Regel früher angefragt, um Flüge zu sichern. Die Mehrheit bewertet die Lage des Ferienobjektes als wichtigstes Buchungskriterium; 70 Prozent achten auf eine ruhige Lage. An zweiter Stelle folgt die Urlaubsregion vor dem Mietpreis. Von der Größe her sind Ferienobjekte mit einer Wohnfläche zwischen 60 und 80 Quadratmeter am begehrtesten. Wurden in der Hauptsaison 2014 im Schnitt 712 Euro pro Woche gezahlt, sind die Befragten in der Reisesaison 2015 bereit, mit 821 Euro pro Woche mehr zu investieren.

Immobilienserie

Unsere Serie zum Thema Immobilien erschien wöchentlich auf der Hintergrundseite. Eine Übersicht:

„Die Region Stuttgart wirkt wie ein Magnet“ - Interview mit dem Immobilienexperten Robert Göötz.

Blick hinter die Kulissen eines Wohnbauunternehmens.

Auf dem Land leben wird immer unbeliebter. Warum zieht es die Leute in die Stadt?

Haus dringend gesucht: Wie Familien eine Immobilie suchen.

Finanzierung im Fokus.

Ist der Mietpreisspiegel sinnvoll?

Besondere Wohnformen: Das Neubaugebiet Grüne Höfe.

Wohnen mit Hilfe: Perspektive für Senioren.

Die Immobilie als Anlageform.