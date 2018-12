Anzeige

Die dritte Fortbildungsveranstaltung der Vertrauenspersonen in diesem Jahr fand bei der Firma Metabo in Nürtingen statt. Im Mittelpunkt standen die Themen Wiedereingliederung- und Gesundheitsmanagement, Vorstellung des Integrationsfachdienstes und Hilfen der Agentur für Arbeit. Erhard Krauß, Vorstand Technik, hieß 40 Vertrauenspersonen aus Betrieben und Verwaltungen des Landkreises Esslingen willkommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Referat von Eugen Markucik, Bereichsleiter-Business Development Technik. Fundiert berichtete er von den Anfängen im Jahr 2003, die Vorgabe nach Paragraf 84 SGB IX umzusetzen. Mitarbeiter bei längerer Krankheit zu unterstützen, dabei gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln, um die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und diese durch frühzeitige Prävention möglichst zu verhindern, war das Ziel. Mit der Firma Ford wurden Kontakte geknüpft und deren Erfahrungen ausgewertet. Im Frühjahr 2005 wurde ein Integrationsteam etabliert, das aus vier Personen besteht. Der Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung arbeiten ebenfalls aktiv mit. Inzwischen konnte die Fehlzeitenquote im Nürtinger Werk um 1,7 Prozent gesenkt werden. Besonders wichtig ist die Anpassung des Arbeitsplatzes an die besonderen Einschränkungen des Mitarbeiters, gezielte Wiedereingliederung nach dem „Hamburger Modell“ und Zusammenarbeit mit der AOK und Rehaträgern. Man ist hier schon einen Schritt weiter und denkt an Prävention. Das Gesundheitsmanagement bietet Vorträge zu Themen wie gesunde Ernährung und Rückenschule an. Wichtig ist, auch die Mitarbeiter für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren.Schwerbehindertenvertreter als Türöffner für Arbeitsplätze, Praktikanten- und Ausbildungsstellen, war das Thema des Integrationsfachdienstes Esslingen. Daniela Geiger und Nils Meißner berichteten von ihrer Arbeit. 430 Personen werden hier betreut. Besonders schwierig ist die Suche nach Praktikantenstellen. Firmen werden nicht allein gelassen, sondern es findet eine Begleitung durch den Integrationsfachdienst statt. Die Unterstützung durch Betriebe spielt eine zentrale Rolle. In einem Film wurde gezeigt, wie erfolgreich die Einbeziehung von Behinderten in Betrieben sein kann. Die Arbeitgeber waren sehr zufrieden mit den hoch motivierten Mitarbeitern.Hilfen der Agentur für Arbeit stellten Barbara Sujatta und Silke Steinmeyer aus Göppingen vor. Die nächste Veranstaltung findet am 12. März statt.