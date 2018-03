Anzeige

Kürzlich fand bei den Wheelers, der Square-Dance-Abteilung der SG Eintracht Sirnau, ein Schnupper­abend für Interessierte statt. Eigenart dieses Tanzes ist, dass alle eine bestimmte Anzahl von Figuren lernen, die vom Caller (Zurufer) während des Tanzes angesagt werden. Die Neulinge wurden nach einer kurzer Vorführung der erfahrenen Tänzer gleich zum Mitmachen aufgefordert. Unter Anleitung des Callers Hans-Peter und tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder lernten alle Anwesenden in kurzer Zeit die ersten Figuren und erlebten die Vielfältigkeit dieses amerikanischen Volkstanzes. Der Spaß steht beim Square-Dance im Vordergrund und dies erlebten auch die Neulinge an diesem Abend in Sirnau. Square-Dance ist an kein Alter gebunden und offen für Singles und Paare.