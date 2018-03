Untertürkheim - Die HSG Oberer Neckar gewann das Finalspiel der Großfeldmeisterschaft des Bezirks Rems-Stuttgart mit 19:17 nach 14 Meterwerfen gegen den VfL Waiblingen und ist damit Bezirksmeister.

Die Partie wurde im Gehrenwaldstadion in Untertürkheim ausgetragen. Über die gesamten 60 Spielminuten war die Partie ausgeglichen und so stand es am Ende 15:15. Die Entscheidung musste also im 14 Meterwerfen fallen. Der VfL Waiblingen legte vor. Doch Jochen Lindermayr konterte auf beeindruckende Weise. Der nachfolgende Schütze der Gäste schien daraufhin verunsichert und warf den Ball am Gehäuse vorbei. Sowohl Bernd Metzger als auch