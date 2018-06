Anzeige

Die Concordia Wäldenbronn hat in der Hohenkreuzhalle mit Familienangehörigen und Freunden den fröhlichen Abschluss eines erfolgreichen Jahres 2013 gefeiert. Dabei wurden Erinnerungen an „Mimi mit dem Krimi“ und den nicht-mordenden Gärtner aus dem Konzert “Solang man Träume noch leben kann” wach. Mit polnischen, italienischen, russischen, englischen und deutschen Weihnachtsliedern präsentierte die Concordia die ganze Bandbreite ihres Könnens und versetzte das Publikum in eine festliche Stimmung. Elisabeth Friedl, die Vertreterin des Chorverbandes, ehrte Horst Schmid für 60 Jahre aktives Singen, Karin Stöber für 30 Jahre. Karin Krengel wurde geehrt, weil sie seit zwei Jahrzehnten im Frauenchor zu den aktiven Sängerinnen gehört. Karin Krengel und Horst Schmid singen nicht nur, sondern übernehmen als Vizedirigenten eine weitere wichtige Aufgabe im Chor. Gerhart Bayer und Wenzel Wipplinger wurden geehrt, weil sie dem Verein seit fünf Jahrzehnten als Mitglied treu verbunden sind.Der anschließende Gesang im gesamten Saal lockte den Weihnachtsmann herbei - ein Auftritt, von dem sich die kleinen Kinder fasziniert zeigten. Es wurde beeindruckend gut Geige gespielt, vierstimmig gesungen und Gedichte rezitiert. Reich beschenkt kehrte der aufgeregte Nachwuchs an die Plätze zurück und im Programm ging es fließend weiter zum Mundarttheater „D‘r Sperrmüllbaron“, gespielt von der Theatergruppe der Concordia. Mit der Ausgabe der Tombolagewinne endete ein unterhaltsamer Abend.