Von Hermann Dorn





Im Wahlkreis Esslingen haben die Liberalen zuletzt mit Ernst Waldemar Bauer einen Abgeordneten im Landtag gestellt. Mehr als 20 Jahren sind seither vergangen. Jetzt will Rena Farquhar in die Fußstapfen des bekannten Fernseh- und Buchautors treten. Ihr Optimismus ruht auf der Einschätzung, „dass die Karten im Wahlkreis neu gemischt werden.“ Die Ergebnisse der FDP-Kandidaten im Wahlkreis Esslingen lagen in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig unter dem Landesdurchschnitt der Partei. „Wenn ich es schaffe, am 27. März etwas besser als die Landespartei abzuschneiden, könnte es reichen“, rechnet Rena Farquhar vor, die vor zwei Jahren noch vergeblich versucht hat, in den Bundestag einzuziehen. Die jüngste Reform des Wahlrechts stimmt sie ebenso zuversichtlich wie die Tatsache, dass Christa Vossschulte von der CDU nicht mehr antritt. Von den Vorzügen ihrer eigenen Person und ihrer Partei zeigt sie sich ohnehin überzeugt. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt sie. Das sieht neben Mihael Duran, der sie als Zweitkandidat unterstützt, auch Wolfgang Oettle so. Der frühere IHK-Geschäftsführer, der sich für die FDP im Gemeinderat engagiert, hat schon Bauers Wahlkampf erfolgreich organisiert. Jetzt unterstützt er die neue Hoffnungsträgerin seiner Partei. Das Ziel ist klar: Er strebt wie schon mit Bauer den Einzug Farquhars in den Landtag an.

Die Kandidatin hat früh schon den Wahlkampf aufgenommen. Seit Juni 2010 zeigt sie Präsenz. Immer wieder besucht sie mit prominenten Parteifreunden die Unternehmen im Wahlkreis. Die Wirtschaftspolitik steht für sie eindeutig im Mittelpunkt. Sie betont, dass die Spitzenposition des Landes vor allem das Verdienst der Unternehmen ist. Allerdings fügt sie hinzu, die Landesregierung setze den richtigen Rahmen. „Sie verwaltet nicht nur, sondern bringt neue Ideen ein.“

Von einer Wechselstimmung im Land bemerkt die Volljuristin nichts. „Die Leute wissen, dass es ihnen gut geht.“ Stuttgart 21 spiele im Wahlkampf eine untergeordnete Rolle, wobei sie zu diesem Thema eine klare Ansicht vertritt. „Es ist ausdiskutiert.“ Nach dem Stresstest müsse endgültig ein Punkt gemacht werden. Grundsätzlich zeigt sie sich aber offen, die Bürger stärker einzubeziehen. Mit einem klaren Nein antwortet sie hingegen auf die Frage nach der Frauenquote in der Wirtschaft. „Sie würde dem Bild der Frauen schaden.“ Neben der Wirtschaft liegt ihr die Kinderbetreuung und Bildung stark am Herzen. Als Mutter von zwei Kindern freut sie sich über die bunte Landschaft verschiedener Angebote, die sich in Esslingen entwickelt. Allerdings sieht sie, dass weiter Handlungsbedarf besteht. Die Erkenntnisse, die sie vor Ort sammelt, möchte sie in die Politik einbringen.

zur person

Rena Farquhar wurde 1974 in Esslingen geboren. Sie ist verheiratet mit Robert Farquhar und hat zwei kleine Kinder. Die Volljuristin ist als Oberregierungsrätin im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg tätig. „Akzeptiere oder verändere“, lautet das Motto der Kandidatin, die sich in ihrer Partei als Ortsvorsitzende in Esslingen sowie als stellvertretende Kreisvorsitzende engagiert.