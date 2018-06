Anzeige

Die Süddeutsche Zeitung schrieb über die Aufführung des Musicals „Ludwig²“ in Ludwigs Festspielhaus in Füssen 2017: „Dass noch während sich der Vorhang senkt, die Menschen aufspringen, klatschen und jubeln, dass sich die Besucher in den Armen liegen mit Tränen in den Augen, daran kann man etwas Spezielles erkennen: Die Ludwig-Euphorie.“ Auch wir haben sie im vergangenen Jahr mit unseren Leserinnen und Lesern erleben dürfen, denn binnen drei Tagen war unsere Hofbräufahrt zum Ludwig-Musical nach Füssen restlos ausgebucht. Und da der König auch 2018 nach Füssen zurückkommt, werden auch wir dies tun. Der Doppeldecker-Oldtimer-Bus von Hofbräu fährt am Mittwoch, 15. August 2018, wieder ins schöne Allgäu nach Füssen und bringt Sie zu einem einmaligen Erlebnis voller Emotionen, umgeben von der großartigen Kulisse des Forggensees und Schloss Neuschwansteins. Die Musicalfiktion wird durch die Originalkulisse erlebte Realität.

Jan Ammann ist als König Ludwig II. zu sehen und Anna Hofbauer als Kaiserin Elisabeth (Sissi), dazu die großartigen Musical-Stars Uwe Kröger als Dr. Gudden und Kevin Tarte als Schattenmann. Auch die Grand-Dame des Musicals Pia Douwes wird in einigen Vorstellungen Ludwigs Kindermädchen Sybille Meilhaus spielen. Natürlich kann diese Besetzung nicht bei jeder Vorstellung garantiert werden. Doch ist es die Geschichte, die wunderbar eingängige Musik von Konstatin Wecker und Christopher Franke, sowie die berührenden Texte von Rolf Rettberg, die Sie selbst ein wenig träumen lassen, genauso wie der Märchenkönig Ludwig II. seinen Träumen nachhing. Kommen Sie mit auf ein eindrucksvolles Musical-Erlebnis in Füssen am Forggensee. Unser Doppeldecker-Oldtimer-Bus bringt Sie bequem von Bad Cannstatt nach Füssen. Selbstverständlich genießen Sie auch auf dieser Tagesfahrt alle Annehmlichkeiten, die unsere Hofbräufahrten auszeichnen: So reichen wir auf der Hinfahrt ein Vesper, frisch gezapftes Hofbräubier vom Fass, sowie Softdrinks. Die Vorstellung beginnt um 14 Uhr, danach geht es mit dem Bus zurück nach Bad Cannstatt, wo wir gegen 20.30 Uhr eintreffen werden. Da uns nur ein limitiertes Kartenkontingent zur Verfügung steht, empfiehlt sich eine rasche Buchung.

Termin: Mittwoch, 15. August 2018

Abfahrt: 9.45 Uhr in Bad Cannstatt,

Bushaltestelle Eisenbahnstraße

Rückkehr: ca. 20.30 Uhr



Sonderpreis für unsere Leser: 98,- Euro pro Person



Unsere Leistungen:

• Fahrt ab/bis Bad Cannstatt

mit dem Doppeldecker-Oldtimer-Bus

• Vesper und Bier bzw. Softdrinks auf der Fahrt

• Eintritt in das Musical „Ludwig²“ in Ludwigs-­­­

Festspielhaus­ in Füssen (Karten der Preiskategorie 2)

• Reisebegleitung Sigfried Baumann



Anmeldung unter Bezahlung des Gesamtbetrags auf der Geschäftsstelle der Cannstatter/Untertürkheimer Zeitung,

Wilhelmstraße 20, Bad Cannstatt, Tel. 0711/955 68-12

Eine Rückgabe gekaufter Karten ist ausgeschlossen.



Die Cannstatter Zeitung verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbe­treuung, Auftragsbearbeitung, Marktforschung und, sofern Sie eingewilligt haben oder wir ­gesetzlich dazu berechtigt sind, für werbliche Zwecke. Zu den genannten Zwecken können Ihre Daten auch an andere Dienstleister weitergegeben werden. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an datenschutz@caze-online.de widersprechen. Ausführliches zur Informationspflicht finden Sie unter www.cannstatter-zeitung.de/informationspflichten und zum Thema ­Datenschutz unter www.cannstatter-zeitung.de/datenschutz.