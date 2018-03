Anzeige

60 Kinder der musikalischen Früherziehung tummelten sich auf der Bühne der Denkendorfer Festhalle, davor hatte sich ein großes Orchester aufgebaut: Gemeinsam führte man „Die Zaubertrommel“ auf, ein herrlicher Spaß, der Kinder und Publikum gleichermaßen erfreute. Es war ein gelungener Auftakt zum Frühjahrskonzert der Musikschule Denkendorf. Die von Elke Straif bestens vorbereiteten und farbenfroh kostümierten Kinder gestalteten das Spiel um eine verschwundene Trommel hinreißend, und das von Renate Beck-Winkler geleitete Orchester unterstützte dabei genauso zuverlässig wie der Erzähler Michael Nödinger. Auf guter Spur bewegte sich auch das Akkordeonensemble. Dirigiert von Andreas Heimerdinger erklangen eine Pavane und „One Moment in Time“ technisch sicher und klanglich differenziert. Die Gitarrenklassen (Günay Gökoglu/Michael Nödinger) nahmen sich eines von Nödinger arrangierten Medleys bekannter Melodien an - kräftig im Sound und gut abgestimmt. Schüler der Klavierklassen Elena Rasschiwina und Oliver Ruck bewegten sich virtuos auf den 88 schwarzen und weißen Tasten des Flügels, ehe Musik aus Harry-Potter-Filmen erklang. Ein Querflötentrio aus der Klasse Rainer Kellmayers entführte in das Reich von Hexen und Zauberern.

Nachdem Cássio Rafael Caponi mit einem Blockflötenquartett klangschön Variationen über Greensleeves gespielt und sich in einer frühbarocken Arie selbst als Sänger profiliert hatte, gab es eine besondere Ehrung. Für ihre Erfolge beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wurden Sonia Dirschnabel, Julius Stadtfeld sowie der Klavierbegleiter Philipp Maag von der Vorsitzenden Hanna Clauss und Musikschulleiter Rainer Kellmayer geehrt.

Dann bestimmten moderne Töne das Programm. Renate Beck-Winkler stellte mit der Young Band zunächst in einem Medley Hits von Michael Jackson vor, dann leitete sie im Finale das große Musikschulorchester. Begeisternd spielten die mehr als 50 Instrumentalisten „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James- Bond-Film, klangvoll und in guter Mischung der Instrumentengruppen. Das Publikum dankte allen Akteuren mit kräftigem Applaus.