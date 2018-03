Anzeige

Als weltweit führendes Unternehmen für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen, Bus-Klimasysteme und als Pionier bei der Fahrzeugelektronik bietet Eberspächer spannende berufliche Perspektiven. So ermöglicht Eberspächer einen unkomplizierten Einstieg und gute Entwicklungschancen. Denn starke Ideen haben im Unternehmen Vorfahrt. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege sorgen für Raum, sich zu entwickeln und einzubringen. Ein partnerschaftliches Miteinander wird groß geschrieben: in den Teams, in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und selbstverständlich auch gegenüber Kunden. Die starken Wurzeln des Familienunternehmens werden spürbar. Dauerhafte Geschäftsbeziehungen sind den Verantwortlichen wichtiger als kurzfristige Erfolge. Nicht zuletzt deshalb hat sich Eberspächer zu einem der weltweit führenden Systemlieferanten für Automobilhersteller entwickelt, der mit seinen Standorten in mehr als 25 Ländern auf allen Schlüsselmärkten der Automobilindustrie zu Hause ist. Als Taktgeber für technologische Innovationen leistet Eberspächer mit seinen Produkten weltweit einen aktiven Beitrag zu umweltverträglicher Mobilität, mehr Sicherheit und mehr Komfort im Straßenverkehr. Schon heute hat das Unternehmen Lösungen für die Herausforderungen von morgen.

Die Unternehmensgruppe investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, in neue Standorte und nicht zuletzt in ihre Mitarbeiter. Sie sollen auf individuelle Art und Weise Verantwortung übernehmen können. Den nötigen Freiraum schafft Eberspächer beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle und Zeitkonten oder die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Auch die firmeneigene Kita am Stammsitz des Unternehmens hilft den Mitarbeitern, die Anforderungen von Beruf und Privatleben zu vereinen. Dort werden Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren betreut.

Außerdem wird Gesundheit im Unternehmen groß geschrieben: Betriebssportgruppen, Fitness- und Entspannungskurse in eigenen Trainingsräumen, Gesundheitstage, unter ergonomischen Gesichtspunkten eingerichtete Arbeitsplätze und ein Betriebsrestaurant mit eigener Küche runden das Arbeitsumfeld ab. Die Bereitschaft, vorankommen zu wollen, unterstützt Eberspächer mit einer umfangreichen Personalentwicklung. Sie bringt die individuellen Wünsche der Mitarbeiter in Einklang mit den Anforderungen des Unternehmens. Denn qualifizierte und engagierte Mitarbeiter tragen dazu bei, dass die Spitzenposition im Weltmarkt ausgebaut und die 150-jährige Erfolgsgeschichte „Made in Esslingen“ weitergehen wird.