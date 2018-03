Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Die Tennissaison des ESV Rot-Weiß Stuttgart war im Rückblick eine erfolgreiche. „Wir hatten mehr Höhen als Tiefen“, resümiert Sportwart Hartmut Günthner.

„Kampfansage gegen die Hitze“, so oder so ähnlich hätte wahrscheinlich der passende Titel für die diesjährige Verbandsrunde der Damenmannschaft der Spielgemeinschaft TB Gaisburg/ESV Rot-Weiß Stuttgart lauten können. An keinem dieser sechs Spieltage konnte man Regen oder gar Temperaturen unter 30 Grad auch nur erahnen. Umso mehr kann die Mannschaft stolz auf ihre Leistungen sein und die Saison einmal mehr im oberen Tabellendrittel beenden. Ein unglückliches Unentschieden gegen Sillenbuch, welches nur wegen einem Spiel verloren wurde, und die Tatsache, dass die SPG Freiberg wegen einer mannschaftlichen Neuorientierung wieder von unten starten musste, hat den Damen einen Strich durch ihre Aufstiegsträume gemacht. Dennoch kann man mit der Leistung zufrieden sein, denn die weiteren vier Spiele konnten deutlich für die Spielgemeinschaft entschieden werden.

Nachdem die seitherige Herrenmannschaft sich entschlossen hatte, dieses Jahr bei den Herren 30 zu spielen, war der ESV gezwungen, nach einer Spielgemeinschaft für die verbleibenden Spieler zu suchen. Man fand sie schließlich beim TB Gaisburg. Zugeteilt war die neuzusammengewürfelte Herrenmannschaft, die gut harmonierte, einer Gruppe mit sieben Vereinen, wobei der nördliche Schwarzwald mit vier Vertretern in der Überzahl war und die Mannschaft somit Fahrten bis nach Calmbach/Neuenbürg auf sich nehmen musste. Der Start in die Saison gestaltete sich mäßig: Drei Spiele, drei Niederlagen. Es konnte also nur besser werden. Und so kam es auch: In den nächsten beiden Heimspielen - Gegner waren der TV Stammheim und der TC Blau-Weiß Calw - setzte sich die Spielgemeinschaft mit jeweils zwei 4:2-Siegen durch. Ersatzgeschwächt fuhr die Mannschaft zu ihrem nächsten Spiel - wieder einmal in den Schwarzwald - zur SPG Calmbach/Neuenbürg und musste sich zum Abschluss der Verbandsspiele mit einem 2:4 begnügen. Trotz allem eine zufriedenstellende Saison mit einiger Luft nach oben.

Die jüngste Senioren-Mannschaft des ESV spielte dieses Jahr ihre erste Verbandsspielrunde bei den Herren 30. Schon am ersten Spieltag konnte ein Trend für diese Saison festgestellt werden: Man gewann souverän gegen die Mannschaft vom TC Weiss-Rot Stuttgart 3 mit 4:2. Nach weiteren Siegen gegen Sillenbuch 2 und den Cannstatter TC 2 kam es im letzten Spiel zum Showdown auf den Plätzen der SPG KV/TB Untertürkheim 2. Hier trennte sich dann die Spreu vom Weizen und die Herren 30 des ESV wurden mit einer 0:6-Niederlage nach Hause geschickt. Der Aufstieg im ersten Jahr bei den Herren 30 sollte nicht sein.

Nach dem überraschenden Aufstieg in die Verbandsliga wurden den Herren 55 schon in ihrem ersten Spiel, einem Heimspiel gegen die TSG Backnang 1, ihre Grenzen aufgezeigt. Mit 0:5 Punkten und einen Match-Verhältnis von 5:40 war der Ausflug in die höhere Spielklasse nach einem Jahr schon wieder beendet. Kommentar eines Spielers: „Diese Liga war für uns eine Nummer zu groß.“

In der Bezirksstaffel 1 der Herren 65 traten gleich fünf gleichstarke Mannschaften an. Besonders prekär: Zwei davon mussten am Ende der Saison absteigen. Gleich am ersten Spieltag konnte man gegen die TSG Leonberg zu Hause ein 1:3-Rückstand zunächst in ein Unentschieden wandeln und dann im Match-Tiebreak sogar noch in einen Sieg drehen. Nach zwei Niederlagen gegen Bad Wildbad und Sandwasen-Schömberg kam es am letzten Spieltag beim TSV Merklingen zu einem wahren Finale. Klar war: Der Verlierer dieser Begegnung war der zweite Absteiger. Mit guter Einstellung, aber auch etwas Glück, war das Match bereits nach den Einzelspielen entschieden, denn Rot-Weiß führte da bereits mit 4:0. Am Ende hieße es 5:1 für die Senioren des ESV, damit erreichten sie das rettende Ufer mit dem dritten Platz denkbar knapp.

Nachdem in diesem Jahr keine „Gemischte Junioren“ mehr gemeldet werden konnten, versuchte es der Verein mit einer Vierer-Mannschaft bei den Junioren. Mit gemischten Gefühlen und etwas Bauchweh - zwei Jugendlich bestritten zum ersten Mal ein Tennismatch - ging es in die Saison. Zur Überraschung aller schlug sich die Mannschaft hervorragend. Die ersten beiden Begegnungen wurden zwar noch knapp verloren, doch schon die dritte Begegnung, ein Heimspiel gegen den TSV Jahn Büsnau, das an Dramatik kaum zu überbieten war, ging aufgrund der mehrgewonnenen Spiele an den ESV. Die Junioren waren auf den Geschmack gekommen und besiegten im letzten Auswärtsspiel den TSV Birkach. Eine Sensation, immerhin handelte es sich um den Aufstiegsfavoriten. Mit einem hervorragenden dritten Platz wurde die Runde abgeschlossen und macht Hoffnung auf die neue Saison.