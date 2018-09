Spvgg kaltschnäuzig

Weilimdorf - Spvgg Cannstatt 1:2 Auf dem Kunstrasen des TSV Weilimdorf entwickelte sich eine Partie, bei der zu Beginn zwei ausgeglichene Mannschaften aufeinander trafen. Je länger jedoch die erste Hälfte andauert, desto mehr entwickelte sich ein Übergewicht der Gastgeber, die mit dem böigen Wind spielten. In der 30. Minute war es dann wohl für viele Zuschauer soweit mit der Führung der Hausherren, doch unerklärlicherweise schaffte es der Heimangreifer, den Ball unbedrängt am Tor vorbeizuköpfen. Dennoch hatte die Spvgg auch ihre Chancen. So hatte Cistakov nach einem schönen Pass von Schuon die Möglichkeit